Presidente Juan Orlando Hernández recibe alta médica y regresa a casa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue dado de alta este jueves tras presentar una "franca mejoría en su estado general".



Fue a través de una transmisión especial que la doctora Alicia Jiménez, del Hospital Militar, explicó que el gobernante muestra mejoría en su estado de salud general, por lo que ya puede retornar a casa en donde deberá permanecer aislado y en reposo.

"Presenta franca mejoría en su estado general con una disminución en la sintomatología e importante descenso en sus marcadores inflamatorios, asimismo muestra disminución de los estados neumónicos", detalló la galena.

Aún en casa, el presidente Hernández deberá estar medicado y bajo cuidados generales "siguiendo los protocolos médicos".

De igual manera, se informó que el mandatario tendrá que realizarse una nueva prueba PCR para control de la enfermedad, un proceso normal que atraviesan todos los recuperados.

Fue el pasado 16 de junio que el presidente Hernández confirmó que él y su esposa Ana García dieron positivo a la prueba del covid-19. Desde entonces, el mandatario permanecía hospitalizado por una neumonía derivada de la enfermedad que azota al mundo entero.

Primeras palabras

"Hemos superado la prueba. Mi más sentido pésame para familias afectadas por el coronavirus", fueron las primeras palabras de JOH tras recibir el alta médica.



A través de una transmisión especial, el mandatario aseguró que estar postrado con la enfermedad cambió la visión general de su vida.



"La visión de la vida cambia cuando uno siente que la muerte está cerca", explicó.



Además, recordó que durante los 17 días que permaneció hospitalizado pensó mucho en todas las personas que ama y reflexionó sobre el poco tiempo que había compartido con ellos.

"Pensé en mis hijos, en mi nieta, en mi madre, en mis hermanos. No he podido compartir como quisiera. Pensé en Ana, pensé qué pasaría sino pudiera estar con ella aún más", manifestó el gobernante que apareció con lentes, gorra y mascarilla en la transmisión especial.



JOH también aprovechó para enviar sinceras muestras de agradecimiento al equipo médico que lo atendió. "Agradezco la atención de los médicos en el Hospital Militar. También gracias a los héroes en cada centro, gracias por luchar por salvar vidas. La Patria se los agradece".



"Estoy agradecido con Dios porque me dio fe y fuerza para vencer esta enfermedad", finalizó.

