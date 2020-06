Solo el 13% de los clientes de Banadesa ha readecuado sus deudas

A. Mejía/Y. Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los estragos derivados de la pandemia del Covid-19 se extienden más allá del ámbito sanitario, económico y social al extremo que podría implicar el tiro de gracia para proceder con el cierre definitivo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

En los últimos años, esta institución se encuentra moribunda a consecuencia de las condonaciones otorgadas desde 1992 sumado a la mora de productores y de otros sectores que se lucraron de millonarios préstamos en detrimento de su situación financiera.

Aunque se aprobó y extendió un proceso de readecuación de deudas para esta entidad bancaria del Estado, solo 1,518 clientes, equivalentes al 13% han honrado sus compromisos, mientras que 10,298 prestatarios (87%) se han quedado al margen, precisó a EL HERALDO una fuente ligada a la Administración oficial de Banadesa.

Indicó que para mayo pasado se proyectaba recuperar 125 mil millones de lempiras de la cartera sana del banco, sin embargo solo se recaudaron 79 mil millones de lempiras, lo que representa un déficit de 46 mil millones de lempiras.

Un total de 90 créditos se han readecuado a la fecha por un monto de 25,272.3 millones de lempiras, de acuerdo con la fuente oficial.

Desde el 2019 se había proyectado en promedio que se recobraría 25 mil millones de lempiras mensualmente, pero “se ha caído, los efectos del covid-19 han impactado”, aseguró el entrevistado.

Tres factores han incidido para que Banadesa esté al borde de la clausura que únicamente puede determinar el Congreso Nacional y cuyos esfuerzos para sacarla de la crisis han sido mínimos, a criterio de ciertos productores. La falta de publicación en el diario oficial La Gaceta de la última ampliación del refinanciamiento de las deudas, aunado a la suspensión del cobro de préstamos de marzo a mayo a los productores afectados por el coronavirus, contribuyen a que se agrave la problemática de esta institución autónoma. “La inviabilidad financiera de Banadesa sigue igual y los efectos del covid-19 agudizan más el problema financiero, ya que los ingresos por pagos de préstamos han bajado sustancialmente y los gastos administrativos y costos financieros se mantienen”, sostuvo el funcionario.

Sin autoridad

Asimismo, se desconoce si el CN envió a sanción presidencial el proyecto de decreto aprobado a inicios de marzo pasado con el que se dejó en suspenso el gobierno corporativo en la entidad bancaria, facultando al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a nombrar una junta administradora especial temporal o a un administrador único.

Mientras tanto, los dos administradores oficiales siguen fungiendo en los puestos designados desde el 18 de febrero de 2019.

EL HERALDO consultó a funcionarios del Poder Ejecutivo así como de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), quienes no dieron razón ni qué fin tuvo dicho decreto legislativo.

El artículo cuatro de la iniciativa subraya que “la junta administradora especial o el administrador único que se nombre asumirá todas las funciones de los órganos de dirección, administración y control, ejerciendo además la representación legal del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, debiendo garantizar y proteger los derechos de los depositantes y los activos de la institución”.

Exigencia

El presidente de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Granos Básicos de Honduras (Prograno), Dulio Medina, exigió la promulgación en el diario oficial La Gaceta de los decretos admitidos relacionados a Banadesa. “Miramos que hay una apatía, una cortina de humo que no nos deja tan claro de por qué no apartan la cartera mala y poner vigente nuevamente al banco que tiene una estructura envidiable a nivel nacional; ahorita estuviera prestándole a los productores y no contratando a más gente para crear más fuentes financieras que no tienen la cobertura que tiene Banadesa”, mencionó a EL HERALDO.

El agricultor agregó que “necesitamos algo que esté despierto y atento para poder echar a andar al sector agrícola porque en este momento requiere de algo más eficiente”.

Tanto los administradores de pasadas gestiones como las injerencias políticas son los culpables de la actual crisis en las finanzas de esta institución, reiteró. De su lado, el expresidente de la entidad bancaria, Celeo Osorio dijo a este rotativo que “en el gobierno por alguna razón que desconocemos están decididos a cerrar Banadesa porque algunos ministros comentan que es un cadáver que ya no tiene recuperación”.

Entre las razones por las que los productores han incumplido con sus compromisos es porque tienen que hacer el pago de cuotas de los préstamos concedidos de una vez y se les dificulta debido a que se encuentran en la Central de Información Crediticia (CIC) -más conocida como central de riesgo- y tampoco pueden obtener financiamientos en otras entidades bancarias, consideró.

Osorio planteó que “hay un círculo vicioso que está entrampado, que los productores no cuentan con el recurso para hacer ese pago inmediato para poder entonces dar vía para que le resuelvan o reacomoden”.

La reconversión de Banadesa a un banco de capital mixto tal como los que operan en países de Sudamérica es una de las opciones para evitar su liquidación, sugirió el también exdirectivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh).

