Guía de la reapertura en Honduras: ¿Qué puedo hacer en cada fase?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la puesta en marcha del plan de reapertura inteligente de varios sectores de la economía, muchas dudas surgen acerca de las actividades que los hondureños podrán realizar en cada una de las etapas del plan. Por eso EL HERALDO le detalla qué cosas puede hacer y qué rubros operarán en cada fase.

1. Primera fase

En la Fase 1 solo se reincorporará el 20% del personal, pero se excluyen los grupos vulnerables (personas de la tercera edad y trabajadores con enfermedades base). Esta etapa dura 15 días.

Fue la Fase 0 la que sirvió para acondicionar los espacios de trabajo. A continuación algunas actividades que podrá realizar a partir del lunes 8 de junio.

Pilotaje en negocios de centros comerciales



Los centros comerciales, que ya estuvieron en pruebas piloto la semana pasada, volverán a operar a medio vapor y con extremas medidas de bioseguridad.



Los ciudadanos solo podrán acudir a las farmacias, supermercados, bancos, panaderías y ferreterías localizados en estos comercios.

Las áreas de comida rápida, juegos y tiendas no estarán disponibles para el público con el objetivo de que los compradores no se aglomeren en un mismo lugar.

Acudir a realizar trámites en el sector público



Las instituciones del sector público y privado estarán operando con un porcentaje considerable de sus empleados, por lo que la población ya podrá asistir a realizar gestiones que se quedaron pendientes a causa del confinamiento por la pandemia.

Para el caso, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informaron que a partir del lunes 8 de junio se reanudarán las actividades administrativas en la capital.

En la fila de la Unidad de Infracciones solo se permitirán tres personas y una misma cantidad guardará espera en el banco para realizar sus pagos.

Pruebas pilotos en iglesias



Los centros religiosos también están contemplados en la primera fase (según cada región), con la restricción del número de personas por servicio y la responsabilidad de acondicionar sus locales para que se cumpla el respeto a la distancia mínima recomendada por las autoridades.

Acudir a centros de belleza y barberías



Las personas podrán acudir a barberías y salas de belleza sin olvidar las medidas de bioseguridad correspondientes. Para operar, los dueños de estos negocios tienen que presentar sus salvoconductos.

Dato Todos los sectores se van a estar abriendo independientemente de su rubro, con la única salvedad que la Región 3, que es la región que tiene mayor cantidad de contagios, se va a comenzar con una gradualidad del 20 por ciento inicialmente y cada 15 días se estará agregando 20 por ciento hasta completar el 100 por ciento.



Actividades los fines de semana



Los fines de semana solo podrán operar las empresas que cuenten con servicio de entrega a domicilio, el resto de negocios deberán permanecer cerrados, tal y como ha ocurrido durante los últimos tres meses.



Circular de forma limitada



El control de la circulación seguirá limitado por el último dígito de la identificación, por lo que todas las actividades antes descritas deberán hacerse en el día y horario estipulados por la Secretaría de Seguridad.



De igual forma, el tiempo permitido para hacer las diferentes compras y trámites será desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.



Reuniones limitadas



Las reuniones particulares entre familiares y amigos no deberán exceder el número de 10 personas.

Fase 2

En esta fase se reincoporará el 40% de la planilla de los empleados. Dos semanas después se vuelve a revisar la evolución de los contagios. ¿Qué actividades se añadirán?

Transporte



Durante la segunda fase del plan se espera que pueda operar una parte del transporte público en el país.



Las actividades de pilotaje en este rubro comenzarán inicialmente en los municipios menos afectados por la pandemia (región 1). Aún se trabaja en un plan para determinar la cantidad de pasajeros que podrán circular en cada unidad.

Además buscan la aplicación del protocolo de bioseguridad y de medios para controlar la salida vehicular como el “Hoy no circula”. Todavía no hay fechas del reinicio.



Apertura de tiendas



Se espera que para la segunda fase se sumen a las operaciones algunas tiendas de ropa y otros productos no esenciales.

El estacionamiento deberá estar al 50% de su capacidad y los elevadores solo los utilizarán personas con discapacidad.

Fase 3

Durante la fase 3 del plan de reactivación económica se espera que más de la mitad de los empleados hayan retornado a sus labores. Esta etapa también está contemplada para desarrollarse en dos semanas.

Fase 4

La fase 4 incluye al 80% de los empleados.

Consumo en restaurantes

A partir de la fase cuatro también se espera que los locales de comida puedan recibir aproximadamente a un 30 por ciento de la capacidad total de comensales.

Fase 5

Reapertura de centros de recreación



La reapertura de bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convención, aeropuertos y demás lugares que aglomeren a varias personas debería estar disponible en la quinta y última fase del plan.



De esa manera, las personas al frente de este tipo de locales deberán reacondicionar los espacios para garantizar el desarrollo de las actividades disminuyendo el riesgo de contagios.

Aquí ya el 100 por ciento de empleados del ámbito público y privado estarán reintegrados.



En el caso de iglesias y centros deportivos o de entretenimiento contarán con atención para un 30% de su capacidad. Aunque áun se desconoce si para entonces seguirá vigente la regulación de movilidad entre el resto de la población.