¿Debe haber privacidad en una relación amorosa?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como parte del modelo ideal de una relación de pareja, las personas esperan que no hayan discusiones ni secretos, pero cuando uno de los integrantes comienza a querer controlar todos los movimientos del otro, generalmente las cosas terminan mal.



Los psicólogos explican que la privacidad es necesaria en todos los aspectos de la vida y en el ámbito amoroso no es la excepción. Cuando dos individuos deciden comenzar una relación afectiva, antes eran libres e independientes.



Expertos en la consejería de pareja recomiendan que cuando se entabla una relación, los involucrados no deben desprenderse de su propia individualidad y autonomía.

VEA: Aprenda a gestionar las relaciones de pareja



Cuando una persona intenta irrumpir en la privacidad de otra, la relación deja de ser "pareja" y se convierte en una dominación, es decir, comienza el juego de los roles de poder.

Además, la gente tiende a obsesionarse con encontrar lo que cree que debería encontrar en el comportamiento de sus parejas, lo que puede desencadenar malos entendidos al asumir cosas que estas alejadas de la realidad y por otra parte hace que quienes quieren controlar cada movimiento de su ser querido se pierdan de vivir momentos verdaderamente importantes para el fortalecimento de la relación.



La relación sentimental debe estar fundamentada en buenas bases, tales como el amor, la comprensión, el respeto y la confianza; ninguno de esos aspectos puede sobrevivir sin los otros, están ampliamente vinculados y cuando uno falla todo lo demás se desestabiliza.

ADEMÁS: Alimentos que te ayudarán a mejorar tu vida sexual

En la época actual, diversos factores se prestan para que las personas intenten invadir la privacidad de los demás. Los avances tecnológicos permiten que cada vez surjan más métodos de vigilancia que además permiten a quienes los usan permanecer en el anonimato.

Ese mismo desarrollo ha provocado que muchos lleven una vida paralela dentro de las diversas redes sociales y los diferentes sitios que visitan desde sus dispositivos electrónicos. Los celos e inestabilidad son los peores enemigos dentro de la relación.



Por eso, es necesario aclarar que el respeto a la privacidad no es sinónimo de permiso para engañar y mentir. Si sospechas que algo anda mal es mejor hablarlo con tu pareja o replantearte si vale la pena continuar en una relación donde no te sientes lo suficientemente querido y respetado.



Cuando cada uno entiende que la decisión de compartir la vida juntos nace de la voluntad propia e independiente.

VEA TAMBIÉN: Cuatro consejos para que funcione una relación de pareja