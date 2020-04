Cuatro consejos para que funcione una relación a distancia

Es vital reconocer que el estar separados va a transformar la relación, pero no tiene que ser malo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Mantener una relación amorosa a distancia no es fácil y para que funcione, los expertos señalan que además de la confianza y madurez emocional existen otros factores que debes tomar en cuenta.

Empezar por aceptar la separación física de tu pareja es el primer paso para lograr que la relación funcione. No podrán hablar en el momento que quieras, pero no dejes que eso te frustre.

Aquí te dejamos cuatro tips que puedes poner en práctica:

1-.Encuentra el mejor momento para comunicarte: Esto dependerá de la distancia pues en ocasiones los horarios laborales y de descanso suelen no coincidir y más cuando se trata de diferentes países. La clave es hacer tiempo para la otra persona y además entender cuando no puedan comunicarse debido a las ocupaciones.



2-.Encuentra los mejores medios: No solo se trata de organizar las horas, sino también de encontrar los medios adecuados.



Afortunadamente, nunca fue más fácil o más barato estar en contacto con el mundo: normalmente solo se necesita una conexión WiFi para hablar y mandar mensajes por Skype, WhatsApp o Instagram.

3-.Usa tu creatividad: No poder abrazar o besar a tu pareja no es motivo para que tengan una plática monótona.

Graba un mensaje de audio por la noche, escribe una carta, manda una postal o envía una caja con comida o una grabación con canciones. Usa tu imaginación y encuentra formas nuevas y sorprendentes para hacer saber a tu pareja que piensas en él o en ella.



4-.No evites las discusiones en una relación a distancia: para que una relación funcione, tal como una que no es a distancia, se deben discutir los problemas, es decir, hablar de lo que nos molesta, jamás se debe evitar este tipo de conversación solo por no dañar la relación