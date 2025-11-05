La “Costa Buena” y la “Costa Mala”: el verano que divide a los egipcios

Por Vivian Yee y Rania Khaled / The New York Times

BAHÍA DE ALMAZA, Egipto — Al recorrer la carretera que bordea la costa mediterránea de Egipto, no hay ninguna señal que indique dónde termina la Costa Buena y dónde empieza la Costa Mala. Buena o Mala, las olas son del mismo turquesa puro y la arena del mismo blanco impecable.

Pero para los egipcios de El Cairo que veranean en la Costa Norte, no hay duda de cuál es cuál.

Está la Sahel el Tayeb, o la Costa Buena, como la llaman los egipcios. Vacaciones sencillas y sanas, con poco qué hacer aparte de jugar en el mar, leer y relajarse. La mayoría de las mujeres visten burkinis y hiyabs que cubren todo el cuerpo. Hoteles y casas de renta modestas. Cafés sencillos junto a la playa y unos cuantos restaurantes de mariscos salpican la carretera costera.

Y luego está la Sahel el Shireer, o la Costa Mala. Villas millonarias frente al mar y bolsas Louis Vuitton. Fiestas rave y conciertos de Jennifer Lopez. Sucursales a pie de playa de los restaurantes y boutiques más exclusivos de El Cairo. Bikinis, lentes de sol de diseñador y pareos estilo bohemio chic en la mayoría de las mujeres. La renta de una semana en temporada alta puede costar 6 mil dólares o más.

“Antes bastaba con llevar cuatro o cinco conjuntos de ropa, chanclas y cero maquillaje”, comentó Aziza Shalash, de 24 años, estudiante de posgrado que creció frecuentando la Sahel Buena hasta que su familia compró una casa en la Bahía de Almaza, el principal imán para influencers en la Sahel Mala. “Ahora cuando vas a la playa tienes que ir peinada, maquillada y sacarte fotos”.

La división Buena/Mala refleja una división fundamental en Egipto, donde la clase social está estrechamente ligada a las actitudes hacia las libertades sociales estilo occidental. Pero a medida que las crisis económicas han ampliado la brecha entre la clase alta egipcia y el resto de la población, la creciente exclusividad de lugares de estatus como la Sahel Mala ha generado críticas.

“Es ‘mala’ porque gastan mucho dinero”, afirmó Mohieddin el-Ashmawy, de 83 años, un oficial naval retirado que veranea en la Sahel Buena desde antes de que existiera la Sahel Mala.