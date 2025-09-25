Celac respalda candidatura latinoamericana para nuevo secretario de la ONU

Nueva York, Estados Unidos.- Los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) emitieron este miércoles un comunicado conjunto en el que respaldan que el próximo secretario general de la ONU, sucesor de António Guterres, sea de la región, en aplicación del principio de "balance geográfico equitativo" y para "fortalecer la diversidad".

El comunicado emitido en Nueva York por los cancilleres no menciona ningún nombre concreto de candidatos procedentes de la región, en un momento en que solo dos han dado un paso al frente: el argentino Rafael Grossi y la chilena Michelle Bachelet, esta última candidatura presentada formalmente ayer por el presidente chileno, Gabriel Boric.

Los cancilleres subrayaron que "ha llegado el momento" de un secretario general procedente de la región, aunque esto ya se daba por hecho según una regla no escrita en la ONU de rotación de continentes para ocupar ese cargo, dado que el último (y único) secretario general de esta región fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).