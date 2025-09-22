ONU cumple 80 años marcada por guerras, crisis climática y distanciamiento de EE UU

Naciones Unidas.- La 80 sesión de la Asamblea General de la ONU, que comienza formalmente este martes, inaugura así las celebraciones por los 80 años de la creación de las Naciones Unidas, un aniversario de tono sombrío porque llega en un momento de crisis existencial para el multilateralismo que aquí se encarna. El secretario general, António Guterres, optimista impenitente, no se anduvo por las ramas y dijo este lunes, en un discurso para conmemorar el aniversario: "Este es el lugar donde todas las naciones, grandes o pequeñas, pueden juntarse y resolver los problemas que ninguna podría por sí sola. Y, sin embargo, -reconoció- los principios de las Naciones Unidas están siendo atacados como nunca antes". Y enumeró los peligros: "Al tiempo en que nos reunimos, los civiles son blanco de ataques, y la ley internacional pisoteada; la pobreza y el hambre están en alza (...); el planeta arde con fuego, inundaciones y récords de calor en un caos climático. Y al mismo tiempo, nos movemos hacia un mundo multipolar, pero sin instituciones multilaterales fuertes, el multipolarismo tiene sus riesgos", advirtió.

Guterres siempre ha subrayado que Naciones Unidas es la principal palanca para el desarrollo de los más pobres, pero no quiere resignarse a ser una gigantesca ONG, sino desempeñar también un papel político. Sin embargo, las guerras de Ucrania primero, y de Gaza después, han estallado durante su mandato y han puesto en evidencia la incapacidad de la ONU de ponerles freno.

EEUU, el elefante en la habitación

Además, el papel de mediación de la ONU en la resolución de conflictos está siendo socavado por el gobierno de Donald Trump, que ha arrinconado a la organización multinacional y promovido acuerdos de paz por separado (entre la India y Pakistán; entre República Democrática del Congo y Ruanda; y entre Armenia y Azerbaiyán, entre otros). Guterres no habla con Trump -ni siquiera por teléfono- desde hace diez meses, cuando el magnate ganó las elecciones, y mañana martes tendrán su primer cara a cara, que se adivina tenso por los múltiples ataques que Trump ha emprendido contra la ONU: salida de los acuerdos climáticos de París, abandono de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la UNESCO y reducción brutal de todo su presupuesto de cooperación internacional.

Y aun con todo esto, Guterres ha medido cada palabra que ha pronunciado sobre la crisis multifacética que enfrenta la ONU, guardándose de criticar directamente al líder estadounidense, convertido así en el elefante en la habitación que todos ven y nadie nombra.

El ambivalente papel de China