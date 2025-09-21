Kim Jong-un afirma que tiene "buenos recuerdos" de Donald Trump

Pionyang, Corea del Norte.- El líder norcoreano Kim Jong-un aseguró tener "buenos recuerdos" del presidente estadounidense Donald Trump, según informó este lunes la agencia estatal KCNA, en declaraciones que elevan las expectativas de una cumbre sorpresa durante la visita del inquilino de la Casa Blanca a Corea del Sur a finales de octubre.

"Personalmente, todavía tengo buenos recuerdos del actual presidente estadounidense Trump", dijo Kim en su discurso ante la 13ª sesión plenaria de la Asamblea Popular Suprema, celebrada el sábado y el domingo pasado en Pionyang.

Aunque su influyente hermana Kim Yo-jong, ya había resaltado recientemente la buena relación entre los mandatarios, es la primera vez que el propio líder norcoreano lo menciona directamente desde el inicio del segundo mandato de Trump.

"Si Estados Unidos abandona su absurda obsesión con la desnuclearización y reconoce la realidad, no habrá razón para que no podamos interactuar cara a cara", dijo KIm.

Trump afirmó el mes pasado, durante su cumbre con el presidente surcoreano Lee Jae-myung, que le gustaría reunirse con Kim "este año". Asimismo, la semana pasada confirmó su asistencia a la cumbre del APEC, que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju el 31 de octubre y 1 de noviembre.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aunque es poco probable que Kim viaje a Corea del Sur, han surgido expectativas de que Trump pudiera realizar un encuentro sorpresa con el líder norcoreano en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide las dos Coreas, tal como lo hizo en 2019, durante su primer mandato.

La decisión dependería de si Washington accede a flexibilizar la cuestión de la desnuclearización en unas potenciales negociaciones para reducir sanciones a Pionyang. Los aliados Corea del Sur, EE.UU. y Japón siguen comprometidos de manera oficial con la desnuclearización de la península coreana.