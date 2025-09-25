La ONU "lista para cooperar" con EE UU y aclarar incidentes que motivaron quejas de Trump

Naciones Unidas.-La ONU dijo este jueves estar "lista para cooperar con toda transparencia" con las autoridades de Estados Unidos para responder a las quejas emitidas repetidamente por el presidente Donald Trump y que fueron referidas tras su intervención en la Asamblea General el pasado martes.

En un breve comunicado emitido en la víspera por la oficina del portavoz de la secretaría general, se precisa que en la noche del miércoles el secretario general Antonio Guterres recibió un mensaje de la misión de Estados Unidos ante la ONU "referida a los acontecimientos sucedidos durante la visita del presidente Trump".

Poco antes, el mandatario republicano había posteado en su red Truth Social que los tres incidentes sufridos el pasado partes -menciona una avería en la escalera mecánica, otra en el teleprompter y otra en el audio de la sala donde él hablaba- "no fueron una coincidencia, sino un triple sabotaje en la ONU (del que) deberían estar avergonzados".