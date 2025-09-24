ONU atribuyó fallo de escalera mecánica a miembro del equipo de Trump

Nueva York, Estados Unidos.- La ONU abrió este martes una investigación sobre el fallo de una escalera mecánica en su edificio que afectó al presidente Donald Trump y su esposa Melania justo cuando llegaban a la ONU, y concluyó tras las pesquisas que se debió probablemente a un cámara del propio equipo del presidente.

La oficina del portavoz recibió numerosos mensajes de periodistas que preguntaron por la razón de la avería, después de que la Casa Blanca diera a entender que pudo deberse a un acto malintencionado por parte de algún empleado de la ONU.

La avería de la escalera mecánica se convirtió en la anécdota del día, después de que Trump la mencionara en su discurso como un ejemplo de las disfunciones de la ONU, institución a la que criticó profusamente desde su estrado en la Asamblea General.