Momento en que se averían las gradas en la ONU tras la llegada de Trump

Nueva York, Estados Unidos.- Imágenes del momento en que las gradas eléctricas de la sede de las Naciones Unidas se detienen cuando el presidente Donald Trump se dirige a la Asamblea General en Nueva York, se viralizó en redes sociales. El video en redes sociales muestra a la primera dama, Melania Trump, subirse a las gradas, mientras su esposo camina detrás de ella cuando de repente se para la máquina. Ambos lucen sorprendidos por el momento, pero eso no detuvo a su esposa, quien continúo su camino a pie seguido de su esposo y su equipo de trabajo.

El mandatario aprovechó su intervención en la Asamblea con ironías sobre el funcionamiento de la sede de la ONU. Comentó que quedó atrapado en unas escaleras mecánicas, además se quejó de que el teleprompter durante su intervención falló y aseguró que la persona que lo estaba operando "estaba en problemas". "Estas son las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas: una escalera mecánica en mal estado y un teleprompter en mal estado", dijo. "Si la primera dama no hubiera estado en buen estado, se habría caído, pero está en plena forma", afirmó.

Sabotaje e investigación

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mencionó en su cuenta de X: "Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica cuando el Presidente y la Primera Dama estaban subiendo, debe ser despedido e investigado inmediatamente".