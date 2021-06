Sondeos a boca de urna dan "empate estadístico" entre Fujimori y Castillo

LIMA, PERÚ.-La candidata derechista Keiko Fujimori obtuvo este domingo el 50,3% de los votos frente al 49,7% de su rival izquierdista Pedro Castillo, según un sondeo a boca de urna de la firma Ipsos divulgado al cierre de los centros electorales en Perú.



El sondeo de Ipsos definió como "empate estadístico" este resultado preliminar tras 12 horas de votación. Los primeros resultados oficiales parciales serán difundidos hacia las 23H00 (04H00 GMT del lunes).



"Tenemos un empate estadístico, dentro del margen de error, un empate muy ajustado. No hay manera de declarar un ganador en este momento", dijo el director de Ipsos Perú, Alfredo Torres, al canal América.



La difusión del sondeo causó desazón entre partidarios de Castillo en su región natal, Cajamarca (norte), donde el ambiente festivo dio paso a la preocupación.



"Hay que mantener la calma, hay que ser prudentes. Llamo a la más amplia cordura, lo que hemos escuchado no es nada oficial", dijo Castillo, de 51 años, al hablar con un altavoz ante centenares de partidarios congregados delante del local de su partido en el pueblo de Tacabamba.

LEA: Elecciones en Perú: jornada marcada por la incertidumbre y la pandemia



"Los resultados son falsos, todo ha estado planeado para que Keiko gane y a la mala", declaró a la AFP Lely Sallaverry, ama de casa de 42 años, afuera del local.



La candidata de 46 años no comentó el sondeo preliminar, y una fuente de su entorno dijo a la AFP que solo hablará después de que se divulguen los primeros resultados oficiales. Pero Keiko, miembros de su familia y colaboradores se abrazaron al difundirse el sondeo, según imágenes divulgada por el canal estatal TV Perú.



Fujimori y Castillo prometieron que respetarán el resultado de una de las elecciones más ajustadas de la historia de este país, golpeado por la pandemia, la recesión económica y una feroz crisis política.



Con proyectos económicos antagónicos, el maestro de escuela rural y la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori libraron una campaña marcada por la incertidumbre y la exacerbación de los miedos.



Castillo encabezó por la mañana un desayuno familiar en su chacra del caserío de Chugur y luego acudió a votar, seguido por centenares de campesinos, a Tacabamba, donde se quedó a esperar los resultados.



Su rival participó en un desayuno sobre las faldas de un cerro en un barrio pobre de Lima.



La votación, a la que estaban convocados 25 millones de ciudadanos, se desarrolló con tranquilidad en las ciudades y pueblos de la sierra andina, la selva amazónica y la costa, donde está Lima.

- En el exterior -

Un millón de peruanos se habían registrado para votar en el exterior, desde Chile hasta Japón, pasando por España y Estados Unidos, donde la peleada elección movilizó a miles preocupados por "la democracia y estabilidad" de su país.



Entre los países donde votaron figura Japón, donde tienen sus raíces los Fujimori. En Chile, donde vive la mayor comunidad peruana en América Latina, hubo largas filas para sufragar.

ADEMÁS: Un profesor izquierdista y un economista de derecha lideran elecciones en Perú



Gane quien gane, Perú seguirá manteniendo un perfil conservador con el rechazo de los dos candidatos a legislar sobre el aborto, el matrimonio homosexual y la identidad de género.



El balotaje se celebró en plena pandemia. Perú esta semana pasó a tener la mayor tasa de mortalidad del mundo por covid-19, tras ajustar las cifras, y acumula casi dos millones de contagios y más de 180.000 decesos.

- Medidas urgentes -

Castillo concentra apoyo en las áreas rurales de las provincias del interior de Perú, como Cajamarca, mientras que Fujimori es la favorita de empresarios y sectores de la clase media, así como de algunos políticos e intelectuales de pasado antifujimorista, como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.



El nuevo presidente deberá tomar medidas urgentes para superar la pandemia, la recesión económica y la inestabilidad política, lidiando con un Congreso fragmentado, la corrupción y la deficiente gestión pública.



"Si Keiko finalmente es elegida, no hay que olvidar que este 50% no es la adhesión real que tiene, sino una reacción del electorado que tiene miedo a lo que representa su adversario", dijo a la AFP la politóloga Jessica Smith.



"Calma, no se puede confirmar el triunfo de ninguno, cualquier candidato puede ganar" con ese margen entre ambos, declaró por su parte el analista Hernán Chaparro al canal por internet TV República.



Perú ha visto pasar cuatro presidentes desde 2018, tres en apenas cinco días en noviembre de 2020.



El nuevo presidente asumirá el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia, en reemplazo del mandatario interino centrista Francisco Sagasti, quien exhortó a sus compatriotas "a respetar escrupulosamente la voluntad expresada en las urnas".