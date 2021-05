La vacunación contra el covid de adolescentes de entre 12 y 15 años empieza en EEUU

WASHINGTSON, ESTADOS UNIDOS.- Los adolescentes de entre 12 y 15 años pueden recibir la vacuna de Pfizer/BioNtech contra el covid-19 en Estados Unidos desde este jueves, después de que se extendiera el uso de ese inmunizante para ese grupo de edad, que representa a 17 millones de personas en el país.



"Es otro paso de gigante en nuestra lucha contra la pandemia", dijo el miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alentando a los padres a vacunar a sus hijos.



"La vacuna para los niños de entre 12 y 15 años es segura, eficaz, cómoda, rápida y gratuita", declaró, y añadió que 15.000 farmacias de todo el país deberían estar listas el jueves para suministrarlas.



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio su aprobación el lunes tras revisar los datos de los ensayos clínicos realizados con unos 2.000 jóvenes.



Algunas localidades empezaron a vacunar a los adolescentes el martes, pero la gran mayoría del país esperó el miércoles por la noche el visto bueno definitivo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia federal de salud pública del país.



La vacuna que se administra a los jóvenes de 12 a 15 años es la misma que la de los adultos, por lo que muchos adolescentes podrán acudir a los mismos centros de vacunación que ellos.



El número de dosis necesarias también es el mismo que el de los adultos. Ahora queda el reto de convencer: entre los padres con hijos de esta edad, casi una cuarta parte dijo que no los vacunaría, y sólo tres de cada 10 dijeron que lo harían lo antes posible, según una encuesta realizada a mediados de abril por la Kaiser Family Foundation.



Para animarles, las autoridades están tratando de que las vacunas se ofrezcan también en otros lugares, en lugares aún más convenientes o en las consultas de los pediatras, conocidos y de confianza para las familias.



"Estamos trabajando para que los niños se vacunen también en sus escuelas", dijo el jueves la directora de los CDC, Rochelle Walensky.



Los adolescentes suelen desarrollar formas menos graves de covid-19 que los adultos, por lo que vacunarlos no ha sido una prioridad hasta ahora. Sin embargo, no son inmunes a la infección y pueden ayudar a propagar el virus en la población general. Por lo tanto, su inmunización ayudará a frenar la epidemia.