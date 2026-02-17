El Ramadán comienza este miércoles para millones de musulmanes

El Cairo.-Cientos de millones de musulmanes de todo el mundo han recibido ya la noticia del avistamiento de la luna creciente que señala que este miércoles 18 comenzará el mes sagrado de Ramadán, durante cuyas horas de sol deberán abstenerse de comer, beber, fumar y realizar prácticas sexuales, además de evitar críticas e insultos.

Las autoridades religiosas de varios países de mayoría musulmana —encabezados por Arabia Saudí, que acoge la ciudad sagrada de La Meca— han anunciado ya que el 18 comenzará este período de recogimiento y de reuniones familiares y con amigos.

Siguiendo la estela saudí, el Comité de Avistamiento de la Media Luna del Ministerio de Dotaciones de Catar y la Corte Presidencial de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron también que será mañana el primer día del mes del ayuno, al igual que en Kuwait, Líbano, Palestina, Baréin, Yemen y Sudán.

Otros países, como Egipto, Siria, Jordania y Omán han convocado al ayuno a partir del jueves 19, un hecho común en una religión que carece de autoridades centrales.

Entre la salida y la puesta de sol del noveno mes del calendario lunar islámico, los creyentes se comprometen a guardar ayuno y entregarse a la reflexión para conmemorar la primera revelación divina del profeta Mahoma, fechada en el año 610 en la cueva de Hira, situada en la actual Arabia Saudí, a escasos tres kilómetros de La Meca.

Cumplir con el ayuno de Ramadán (práctica a la que se denomina 'swam') constituye uno de los cinco pilares del Islam, junto con tener fe en Dios como única divinidad ('shahada'), rezar las oraciones diarias ('salat'), ofrecer limosna ('zakat') y realizar al menos una vez en la vida la peregrinación a La Meca ('hach').

De las obligaciones religiosas de este período pueden quedar exentas personas de avanzada edad, con problemas de salud, menstruando o en situaciones posparto, viajeros, embarazadas y niños.

Pero la mayoría de estas exenciones requieren ser compensadas en las semanas posteriores al tiempo de ayuno habitual.