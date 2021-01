¿A cuánto asciende la fortuna de Joe Biden?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden asumirá como presidente de Estados Unidos este miércoles y una de las preguntas que todos se hacen es a cuánto asciende la fortuna del demócrata, conocido como un excéntrico millonario hecho por sí mismo con varios negocios, principalmente dentro de la rama inmobiliaria.



De acuerdo con Forbes, en el caso de Trump su fortuna a tiempo real está valorada en los $2.5 mil millones de dólares lo que lo convirtió en el primer inquilino multimillonario de la Casa Blanca en enero de 2017.

LEA: ¿Cuándo y a qué hora será la toma de posesión de Joe Biden?



El patrimonio neto de Trump deja en desventaja a Biden en cuanto a poder y fortuna se trata, ya que el demócrata, que en algún momento fue llamado “el hombre más pobre del Congreso”, ha formado un patrimonio con varios cientos de millones menos como político, escritor, conferencista e inversor de bienes raíces.

¿De cuánto es la fortuna de Joe Biden?

El ex vicepresidente de Estados Unidos en la administración de Barack Obama, en conjunto con su esposa Jill Biden, tiene una fortuna valorada en los $9 millones de dólares, según estimaciones de Forbes.



Su patrimonio incluye dos casas en Delaware valoradas en los $4 millones en conjunto, más inversiones y dinero en efectivo de cerca de $4 millones, más una pensión federal de $1 millón.

¿Cómo hizo su fortuna?

Antes de ser candidato a la presidencia estadounidense Biden fue senador entre 1973 y 2009 y vicepresidente en las administraciones de Barack Obama, entre 2009 y 2017.



Como senador ganó $174 mil dólares por año, según registros del Senado. Cuando ganó la vicepresidencia su salario anual aumentó a $230 mil. La fortuna del candidato demócrata se estimó a partir de su información financiera y declaraciones de impuestos estatales y federales para 2016, 2017 y 2018. Es decir ha hecho su dinero en su carrera política.

LEA TAMBIÉN: ¿Cómo son los Biden, los nuevos inquilinos de la Casa Blanca?



En las declaraciones de 2019 se reveló que Joe y Jill habían recibido $985 mil 233 en ingresos brutos ajustados y pagado cerca de $300 mil en impuestos, mientras que en la declaración de 2020 publicadas hace unos días, la pareja mostró que había dirigido un tercio de sus ingresos en 2017 y 2018 a los impuestos ($3.7 y $1.5 millones respectivamente) y que además donaron alrededor de $1 millón 275 mil en ambos años.

Los ingresos por conferencias

La vida después de la vicepresidencia le dejó a Biden lucrativas ganancias con varios trabajos fuera y dentro de la política.



De acuerdo con sus declaraciones de 2019, Biden y su esposa habían ganado más de $15 millones de dólares entre 2018 y 2019 a través de acuerdos por varios libros para Flatiron Books de Publishers Weekly y con conferencias.

ADEMÁS: Hubo nexos entre campaña Trump y asalto al Capitolio



AP señala que Biden cobró entre $40 mil y $190 mil dólares por conferencia, aunque muchas de ellas que dio dentro de Estados Unidos no fueron remuneradas por lo que no aparecieron en sus declaraciones, indica The New York Times.



Asimismo, el político ganó $540 mil como profesor en el Centro Penn Biden de Diplomacia y Compromiso Global de la Universidad de Pensilvania.

Y ahora como presidente ¿Cuánto ganará Biden?

Datos de la Facultad de Derecho de la Universidad Cornell apuntan que al ganar los comicios del 3 de noviembre Joe obtendrá un salario de $400 mil dólares por año que se pagará por mensualidades, además de una asignación para gastos de $50 mil para cubrir los gastos relacionados con el “desempeño de sus funciones oficiales”.