Año Nuevo Chino 2026: ¿Qué animal eres según tu año de nacimiento?

Tegucigalpa, Honduras.- El calendario lunar chino abre hoy un nuevo ciclo bajo el signo del Caballo de Fuego, una combinación que se repite cada 60 años y que promete un periodo de decisiones audaces y transformaciones profundas para los 12 signos del zodiaco oriental.
Desde hace más de dos milenios, la tradición china organiza el tiempo en ciclos de dos años, cada uno presidido por un animal distinto.
Pero el sistema va más allá de la primera capa, a cada año también le corresponde uno de los cinco elementos —Fuego, Tierra, Metal, Madera y Agua—, lo que genera combinaciones únicas que, según esta filosofía milenaria, moldean el carácter de quienes nacen bajo ese signo y condicionan los asuntos del amor, el trabajo y la economía para todos los demás.
El 17 de febrero de 2026 marca el inicio de ese nuevo ciclo lunar y, con él, la pregunta que recorre familias, oficinas y grupos de amigos en todo el mundo: ¿qué animal soy yo?
La respuesta depende del año de nacimiento, aunque con un matiz importante que suele pasarse por alto: el año chino no inicia el 1 de enero.
Quienes nacieron antes de la fecha de inicio del año lunar correspondiente pertenecen en realidad, al signo anterior.
Con esa aclaración en mente, a continuación, el mapa completo de los doce animales, sus años y lo que el Caballo de Fuego les tiene reservado.
1. Rata
— Fuego: 1936, 1996
— Tierra: 1948, 2008
— Madera: 1924, 1984
— Agua: 1972
— Metal: 1960, 2020
La Rata enfrenta un año de oportunidades que llegan sin avisar. La velocidad será su mejor aliada, pero también su mayor riesgo. En finanzas, la impulsividad puede salir cara; en el amor, hablar con claridad marcará la diferencia entre avanzar o estancarse.
2. Buey
— Fuego: 1937, 1937
— Tierra: 1949, 2009
— Madera: 1925, 1985
— Agua: 1973
— Metal: 1961, 2021
El Caballo galopa a un ritmo que puede desconcertar a la cadenciosa naturaleza del Buey. Sin embargo, quienes confíen en su disciplina verán recompensado el esfuerzo con estabilidad laboral y crecimiento económico sostenido a lo largo del año.
3. Tigre
— Fuego: 1926, 1986
— Tierra: 1938, 1998
— Madera: 1974
— Agua: 1962, 2022
— Metal: 1950, 2010
De todos los signos, el Tigre es quizás el que mejor sintoniza con la energía del Caballo de Fuego. Su instinto para el liderazgo encontrará terreno fértil en el ámbito profesional. El único frente donde conviene bajar la guardia es el familiar: las discusiones menores pueden escalar con facilidad este año.
4. Conejo
— Fuego: 1927, 1987
— Tierra: 1939, 1999
— Madera: 1975
— Agua: 1963, 2023
— Metal: 1951, 2011
El Conejo llegó al 2026 acostumbrado a la calma del ciclo anterior, el suyo propio. Ahora deberá adaptarse a un entorno más exigente. Los cambios que vendrán no serán opcionales, y en el plano sentimental habrá definiciones que ya no admitirán postergarse.
5. Dragón
— Fuego: 1976
— Tierra: 1928, 1988
— Madera: 1964, 2024
— Agua: 1952, 2012
— Metal: 1940, 2000
El Dragón tiene por delante uno de sus mejores años en mucho tiempo. La expansión personal, las alianzas estratégicas y el reconocimiento público son posibilidades reales. La condición es una sola: no dejar que el brillo propio opaque a quienes están alrededor.
6. Serpiente
—Fuego: 1977
— Tierra: 1929, 1989
— Madera: 1965, 2025
— Agua: 1953, 2013
— Metal: 1941, 2001
La Serpiente no actúa por impulso y eso, en el 2026, será una ventaja enorme. Su capacidad de análisis la protegerá de inversiones precipitadas. Además, este ciclo favorece la formación académica y la especialización, dos rutas que podrían abrirle puertas inesperadas.
7. Caballo
— Fuego: 1966, 2026
— Tierra: 1978
— Madera: 1954, 2014
— Agua: 1942, 2002
— Metal: 1930, 1990
Transitar el propio año regente es, según la tradición china, una experiencia intensa y ambivalente. El Caballo de Fuego de 2026 vivirá momentos de transformación profunda que pueden ser tan liberadores como desafiantes. El equilibrio emocional no es un lujo este año: es una necesidad.
8. Cabra
— Fuego: 1967, 2027
— Tierra: 1979
— Madera: 1955, 2015
— Agua: 1943, 2003
— Metal: 1931, 1991
La energía del Caballo impulsa la creatividad de la Cabra hacia territorios nuevos. Proyectos artísticos, emprendimientos propios y vínculos afectivos que se consolidan configuran un año con mucho para celebrar, siempre que se aprovechen los momentos de impulso sin dejarlos pasar.
9. Mono
— Fuego: 1956, 2016
— Tierra: 1968, 2028
— Madera: 1944, 2004
— Agua: 1932, 1992
— Metal: 1980
El ingenio es el capital más valioso del Mono y en el 2026 habrá muchas oportunidades para invertirlo. El año favorece la innovación y los riesgos calculados. Quien sepa leer bien el momento podrá tomar decisiones audaces con resultados sorprendentes.
10. Gallo
—Fuego: 1957, 2017
— Tierra: 1969, 2029
— Madera: 1945, 2005
— Agua: 1933, 1993
— Metal: 1981
El mercado laboral le ofrece al Gallo oportunidades reales, pero también competencia intensa. La estrategia pesará más que el esfuerzo bruto. Evitar confrontaciones innecesarias y elegir bien las batallas será lo que separe un buen año de uno extraordinario.
11. Perro
— Fuego: 1946, 2006
— Tierra: 1958, 2018
— Madera: 1934, 1994
— Agua: 1982
— Metal: 1970, 2030
El Perro atravesará un año de aprendizaje genuino, de esos que dejan huella. El crecimiento personal será el gran protagonista, aunque para aprovecharlo al máximo habrá que cuidar la salud y no descuidar el equilibrio emocional frente a un entorno que no afloja el ritmo.
12. Cerdo
— Fuego: 1947, 2007
— Tierra: 1959, 2019
— Madera: 1935, 1995
— Agua: 1983
— Metal: 1971, 2031
El Caballo de Fuego trae al Cerdo un soplo de prosperidad y expansión social. Las oportunidades económicas estarán sobre la mesa, pero la clave estará en administrarlas con cabeza. La generosidad es una virtud del signo, aunque en el 2026 convendrá ejercerla con mesura.