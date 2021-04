Tailandia fija multas de 640 dólares por no usar mascarilla  

Con 640 dólares serán multadas las personas en Tailandia por no usar mascarilla. Foto: AP

BANGKOK, TAILANDIA.- Las autoridades en Tailandia impondrán multas de hasta 20,000 bahts (640 dólares) para personas que no lleven mascarilla en público en 48 provincias, dentro de los esfuerzos del gobierno por combatir una nueva ola de contagios que está presionando al sistema de salud.



La capital, Bangkok, que tiene la cifra más alta de casos, también anunció el cierre de más de 30 categorías de negocios y servicios, como cines, parques, zoológicos, bares, piscinas y locales de masajes. Se prohibieron las reuniones de más de 20 personas. Centros comerciales y grandes almacenes podrían seguir operando, pero con horarios reducidos.



Pese al rápido aumento de los casos, no había medidas nacionales en vigencia como cuarentenas, toques de queda o restricciones a los viajes, aunque algunas provincias habían recibido autorización para imponer sus propias restricciones, como cuarentenas obligatorias para visitantes de otras provincias. De las 76 provincias, 48 tenían sanciones por no utilizar mascarillas.



Las autoridades sanitarias anunciaron el lunes 2,048 contagios nuevos y ocho muertes, el cuarto día seguido con más de 2,000 casos nuevos. En total, el país ha contabilizado 57,508 casos y 148 muertes.



El gran número de casos ha hecho que falten camas de hospital y en las unidades de cuidados intensivos. También ha dejado sobre la mesa la incapacidad del gobierno para conseguir suministros adecuados de vacunas. Menos del 2% de los 69 millones de habitantes del país están vacunados.



