¡Preocupante! Encuentran nuevo coronavirus en murciélagos de Tailandia

BANGKOK, TAILANDIA.- Encuentran otro nuevo coronavirus en cinco murciélagos de Tailandia fue analizado en un laboratorio por científicos y descubrieron que el virus que contienen los Chiroptera comparte el 91.5 por ciento de genética con el SARS-COV-2, que es el que provoca el covid-19.



Investigadores de la Universidad de Chulalongkorn de Bangkok desde hace tiempo vienen tomando muestras de sangre de los murciélagos para comprender mejor el funcionamiento de los coronavirus, de los cuales uno de ellos es el responsable de la actual pandemia.



VEA: OPS esperanzada por mejora de pandemia en América Latina



Sin embargo, la nueva cepa encontrada al parecer no puede unir a las células de los humanos, es decir que no puede contaminar a personas, creen los científicos.

Posible solución



Ante la teoría planteada, los investigadores piensan que los anticuerpos que generan los murciélagos infectados son eficaces para neutralizar el covid-19. Hay indicios de que podría ser así, lo que eventualmente podría ayudar a tratar los síntomas del actual coronavirus.



Por otro lado, buscan comprender el proceso a través del cual los coronavirus pueden mutar y transmitirse a los humanos. La principal hipótesis es que para que eso suceda tienen que pasar de los murciélagos a otra especie intermedia, como el pangolín.



Es esa mutación que se produce en el segundo huésped lo que permite que el virus se adhiera a las células ACE2 y afecte a las personas. Este estudio puede ser de utilidad para complementar los hallazgos del equipo de la Organización Mundial de la Salud que investiga el origen del COVID-19 en China.



DE INTERÉS: Hallan osamenta en un matorral de la colonia Villa Cristina



Además, el trabajo para identificar el origen del coronavirus continúa apuntando hacia un reservorio natural en los murciélagos, pero que es poco probable que estuvieran en Wuhan. La investigación sobre cómo se introdujo el virus todavía es un “trabajo en progreso”, aseguró.



Según el director de programas de la OMS que se especializa en seguridad alimentaria y zoonosis, la vía más probable del coronavirus fue el cruce en humanos de una especie intermedia, y que la hipótesis de que se transmite a través del comercio de productos congelados de la cadena de frío también es posible.



Asimismo, descartó la hipótesis de la fuga del virus de un laboratorio y no la contemplarán como parte de su trabajo para estudiar los orígenes de la enfermedad.



LE PUEDE INTERESAR: Entierro de Keyla Martínez: dolorosa despedida de universitaria ultimada en posta policial