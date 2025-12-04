Amnistía Internacional denuncia 'tortura en una jaula' en centros migratorios de Florida

Miami, Estados Unidos.- Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves la tortura sistemática que viven los migrantes detenidos en Alligator Alcatraz y el centro de detención de Krome, que acogen a miles de extranjeros en Florida antes de su deportación, y que según la organización constituyen desapariciones forzadas. Según un informe de la organización de derechos humanos, los migrantes en ambos centros experimentan un régimen de crueldad intencional que les priva de alimentos de calidad y de acceso a los servicios médicos, lo que definió en el reporte como "condiciones inhumanas".

En concreto, advirtió de la tortura que sufren los migrantes que son sometidos a un castigo conocido como 'la jaula', que consiste en una pequeña celda al aire libre donde sufren durante horas el sol abrasador de Florida y son presa de los mosquitos. Testimonios recogidos por AI revelan que cuando un migrante reclamaba por sus derechos, era llevado hasta la jaula. "Eso es tortura bajo la definición de la ley internacional", dijo a EFE Amy Fischer, directora de Derechos de los Refugiados y Migrantes de AI en Estados Unidos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La investigación concluyó que las personas detenidas en Alligator Alcatraz sufren de "inodoros desbordados con materia fecal que se filtra a los dormitorios, acceso limitado a duchas, exposición a insectos sin medidas de protección, luz encendida las 24 horas, comida y agua de mala calidad, y falta de privacidad". El informe también reveló que ese centro no está integrado en los sistemas públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), lo que significa que la ubicación de los detenidos no se registra y dificulta que sean encontrados por familiares o abogados. Por lo que la organización consideró que esta ausencia de registro y el confinamiento incomunicado constituyen una desaparición forzada.



Falta de acceso a médicos

Además de Alligator Alcatraz, la organización también centró sus pesquisas en el centro de detención para migrantes de Krome, en el sur de Miami. En él, los reclusos también padecen de condiciones inhumanas y carecen de acceso a servicios médicos. Las organizaciones humanitarias han reportado las muertes de varios de los migrantes en su interior. "Hablamos con un hombre que tenía un dolor, una mano rota, y pedía ayuda médica y en vez de llevarle al médico lo pusieron en una cárcel en solitario", recordó Fischer. El acceso a la justicia también es limitado en ambas instalaciones, donde a los migrantes se les niega comunicarse con abogados o disponer de un intérprete, y se les coacciona para firmar órdenes de salida voluntaria del país sin asesoramiento legal.