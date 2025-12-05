Hallazgo histórico en Egipto: Tanis sorprende con el mayor descubrimiento arqueológico en décadas

Tanis, Egipto.- El descubrimiento de un conjunto de 225 estatuillas funerarias por parte de una misión arqueológica francesa en la tumba del rey Osorkon II, que es el mayor hallazgo en 80 años en la necrópolis real de Tanis (noreste), ha revelado que un sarcófago hasta ahora sin nombre perteneció a Sheshonq III.

Es un descubrimiento que hace repensar la historia de este yacimiento, según indicaron los responsables de la misión este viernes en una conferencia de prensa en París, ya que Sheshonq III contaba también con otra tumba individual en la misma necrópolis, que se cree que él mismo se hizo construir.

Pero las inscripciones de las estatuillas funerarias halladas por la Misión Francesa de Excavaciones de Tanis -codirigida por el egiptólogo francés Frederic Payraudeau y el doctor egipcio Ahmed Nakshara- demuestran ahora que el sarcófago de este gobernante de la dinastía XXII fue en realidad transportado a una pequeña tumba hasta ahora anónima en el edificio funerario donde fue enterrado su predecesor Osorkon II.

No es algo "frecuente", consideró Payraudeau en la rueda de prensa celebrada en la sede de la Universidad PLS, y las razones de este traslado son desconocidas, aunque este investigador apunta en especial al contexto "complicado" de su reinado (entre el 830 y el 791), marcado por una guerra civil, por encima de otras posibles motivaciones, como proteger la tumba del pillaje.