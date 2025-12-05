Trump baila al ritmo de YMCA al finalizar el sorteo del Mundial de la FIFA 2026

Washington, Estados Unidos.- Un video de Donald Trump, bailando al ritmo de la canción YMCA, de Village People, se viralizó en las redes sociales al finalizar el sorteo del Mundial de la FIFA 2026.

El evento se realizó en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en la ciudad de Washington, donde hubo presencia de leyendas deportivas, artistas internacionales y hasta presidentes de naciones.

Aunque los cantantes Andrea Bocelli y Robbie Williams fueron algunas de las estrellas invitadas, quienes se robaron la atención fue la agrupación Village People.