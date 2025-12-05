  1. Inicio
Trump baila al ritmo de YMCA al finalizar el sorteo del Mundial de la FIFA 2026

En redes sociales afirman que este es un nuevo guiño de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hacia Donald Trump y su deseo

  • 05 de diciembre de 2025 a las 17:41
Donald Trump fue aplaudido por sus pasos de baile.

Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- Un video de Donald Trump, bailando al ritmo de la canción YMCA, de Village People, se viralizó en las redes sociales al finalizar el sorteo del Mundial de la FIFA 2026.

El evento se realizó en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en la ciudad de Washington, donde hubo presencia de leyendas deportivas, artistas internacionales y hasta presidentes de naciones.

Aunque los cantantes Andrea Bocelli y Robbie Williams fueron algunas de las estrellas invitadas, quienes se robaron la atención fue la agrupación Village People.

¿Messi vs Cristiano? Politización en evento FIFA y sorpresas en el sorteo del Mundial 2026

La banda interpretó su icónico tema YMCA, que está asociada a la campaña electoral de Trump y que ha bailado en público en más de una ocasión.

Trump, al escuchar el tema, no pudo evitar levantarse y bailar, con su característico estilo, mientras sonaba la canción en el recinto. Su esposa, Melania, se reía e Infantino aplaudía celebrando al mandatario.

La interpretación de este tema se suma a la polémica sobre los guiños que ha tenido Gianni Infantino, el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), con la administración del mandatario estadounidense.

