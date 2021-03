Trump lanzará su propia red social, según un exasesor

WASHINGTON ,ESTADOS UNIDOS.- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump planea volver a las redes sociales pronto, en "su propia plataforma", luego que lo echaran de Twitter y otras, dijo el domingo un exasesor.



"Creo que veremos al presidente Trump regresar a las redes sociales en probablemente unos dos o tres meses", dijo Jason Miller a Fox News.



"Va a redefinir completamente el juego, y todos estarán esperando y observando para ver qué hace exactamente el presidente Trump, pero será su propia plataforma", dijo Miller, quien ocupó altos cargos en las dos campañas presidenciales de Trump.

El uso provocador de las redes sociales por parte de Trump fue una característica definitoria de su presidencia. Atrajo a 88 millones de seguidores a Twitter y a menudo usaba sus tuits para atacar a sus críticos, para echar funcionarios o anunciar cambios significativos en las políticas.



Pero Twitter suspendió permanentemente su cuenta @realDonaldTrump después de que la usara para alentar a sus seguidores a participar en el mitin que se convirtió en el violento asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.



Trump también fue suspendido de forma temporal o permanentemente por otras plataformas, como Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat.

Desde que dejó Washington para instalarse en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el expresidente ha mantenido un perfil relativamente bajo, en gran parte relegado a emitir comunicados de prensa ocasionales.



Pero Miller dijo que Trump había estado trabajando duro.



Según Miller, el exmandatario ha tenido muchas reuniones importantes en Mar-a-Lago."Ha habido numerosas empresas", señaló.

"Esta nueva plataforma va a ser grande, y todos lo quieren. Él traerá millones y millones, decenas de millones de personas a esta nueva plataforma", vaticinó.



El exasesor no dio más detalles, ni dijo si participará.



A pesar de la derrota de su en noviembre ante el demócrata Joe Biden, Trump sigue siendo influyente en el Partido Republicano y no ha descartado una tercera candidatura a la presidencia en 2024.