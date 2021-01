Covid-19 suma más de dos millones de muertes en el mundo  

PARÍS, FRANCIA.- La cifra de fallecidos por el covid-19 superó este viernes los dos millones en el mundo y la OMS alertó de la situación catastrófica en Brasil, mientras que el laboratorio Pfizer anunciaba retrasos en la entrega de vacunas.



La situación en la región brasileña de Amazonas es peor que durante la primera ola de la pandemia, y puede provocar la implosión del sistema sanitario, advirtió la Organización Mundial de la Salud.



"De continuar así las cosas, claramente vamos a ver una ola que será peor que la ola catastrófica en abril y mayo", alertó el director de emergencias de la organización, Michael Ryan.



Falta oxígeno, guantes, y el personal sanitario está enfermando.

Cuando esos trabajadores, y los empleados de laboratorios, empiezan a enfermar masivamente "todo tu sistema [sanitario] empieza a implosionar", dijo Ryan.



Y los contagios en Sudamérica, también en alza, no se pueden explicar exclusivamente por nuevas variantes del covid-19.



"También fue todo lo que no hicimos lo que causó" esta nueva oleada, criticó el experto, que pidió no bajar la guardia con las restricciones.

Europa supera 30 millones de contagios

De los 2,000,066 fallecidos desde el descubrimiento del virus en China en diciembre de 2019, Europa aparece como la región más castigada con 650,560 muertes, seguida de América Latina y el Caribe (542,410) y Estados Unidos y Canadá (407,090), según un recuento de la AFP.



Europa superó el viernes los 30 millones de contagios y, entre los países que experimentaron alzas preocupantes en los últimos siete días, destaca España, donde los contagios aumentaron un 168% y hubo más de 193,000 nuevas infecciones, seguido de Portugal y Bélgica.



Pero la situación también es grave en Alemania, donde se superaron el viernes los dos millones de infectados. El país sumó otros 22,368 casos y 1,113 muertos en las últimas 24 horas y el número de fallecidos roza los 45,000.

Alemania está viviendo así situaciones más graves que en la primera ola. "Las cámaras frías funerarias están llenas. Estamos en estado de catástrofe", explicó Jörg Schaldach, director de un crematorio en la región de Sajonia.



Francia, que adelantó dos horas a las 18H00 su toque de queda a partir del sábado.



Portugal, por su parte, inició este viernes un nuevo confinamiento generalizado, aunque con las escuelas abiertas.

Retraso en vacunas de Pfizer

Las esperanzas en el mundo para pasar la página de la pandemia están puestas en las vacunas, de las cuales ya se administraron al menos 35,61 millones de dosis en 58 países y territorios, según un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales.



Esas campañas de vacunación tienen que generalizarse en todo el mundo, "en los próximos 100 días", exigió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Las vacunas ofrecen tanta esperanza", reconoció el presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, quien se apresta a anunciar este viernes un ambicioso plan de vacunación después de prometer un estímulo financiero de 1,9 billones de dólares.



Pero el laboratorio Pfizer aguó las esperanzas en Europa, al anunciar que sus entregas de vacunas se ralentizarán en las próximas semanas por cambios en el proceso de producción en su fábrica de Puurs, en Bélgica.

"Pfizer está trabajando duro para entregar más dosis de las inicialmente previstas este año con un nuevo objetivo declarado de 2,000 millones de dosis en 2021", justificó el grupo en un mensaje enviado a la AFP.



Pero el anuncio del laboratorio generó inquietud. Francia ya anunció que deberá "ajustar el ritmo de las vacunaciones" en las próximas semanas.



Ante las críticas de países europeos, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que conversó con el director general de Pfizer, quien le prometió la entrega de "todas las dosis" previstas en el primer trimestre.

Deterioro en el Amazonas brasileño

La preocupación sobre el ritmo de la vacunación en Europa se une a la inquietud sobre la aparición de esas nuevas cepas en el mundo, desde el Reino Unido hasta Sudáfrica, pasando por la Amazonía brasileña.



El comité de emergencia de la OMS urgió a la comunidad internacional a ampliar la secuenciación genómica del virus que provoca la enfermedad covid-19 y a cooperar compartiendo los datos para luchar contra las mutaciones.



Imágenes de personas llevando tanques de oxígeno a los hospitales y pacientes reclamando por falta de asistencia médica indignaron a los brasileños y multiplicaron las críticas hacia el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y su gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 207,000 muertos en Brasil.



Sólo Estados Unidos, con 389,581 muertes, supera el balance de Brasil, al que siguen India (151,918) y México (137,916).

Semana negra en México

México registró su semana más mortífera debido a la pandemia, con un total de 6,885 decesos, según cifras oficiales difundidas el jueves, y el sistema de salud se encuentra desbordado, especialmente en Ciudad de México, de nueve millones de habitantes.



La ocupación hospitalaria en la capital llegó al 91%, según la Secretaría de Salud. El país ya ha empezado a vacunar a la población y según las autoridades, este hecho podría haber significado que los mexicanos se "olviden de los peligros" y se relajen.



En Argentina se superaron el jueves los 45,000 decesos por covid-19 y hay ya más de 1,7 millón de contagios, lo cual ha obligado a las autoridades a reinstalar restricciones de circulación.



En Perú, los contagios diarios se triplicaron en las dos primeras semanas del año 2021, debido a las fiestas de fin de año y también habrá nuevas restricciones.



Y al otro lado del mundo, en Japón, un ministro admitió este viernes la posibilidad de que los Juegos Olímpicos de Tokio, ya postergados el año pasado debido a la pandemia, tampoco se celebren este año. "Todo puede ocurrir", dijo Taro Kono, ministro de la Reforma Administrativa y persona clave del gobierno.