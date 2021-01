Variante del covid encontrada en Brasil puede ser más contagiosa

BRASILIA, BRASIL.- La variante del coronavirus detectada en Japón originaria de la Amazonía brasileña es "muy probablemente" más contagiosa, como la británica o la sudafricana, dijo a la AFP el investigador Felipe Naveca, que lidera en el estado Amazonas (norte) los estudios sobre mutaciones del virus.



Naveca, miembro del Instituto Leônidas y Maria Deane que trabaja junto a la prestigiosa Fundación Fiocruz, indica igualmente que la nueva variante pueda estar ya presente en otros lugares de Brasil y no descarta que sea la cepa predominante en el estado de Amazonas, donde la pandemia está causando estragos.



La OMS la describió por su lado como una "variante preocupante", que podría impactar en la respuesta inmunitaria.



Una preocupación suplementaria para Brasil, donde la pandemia, en nueva fase ascendente, dejó ya más de 205,000 muertos, un balance superado solo por Estados Unidos. Con una incidencia brutal en Manaos, la capital de Amazonas está cerca del colapso ante el aumento de contagios y muertes.



P: ¿Qué se sabe sobre la nueva variante del coronavirus reportada en Japón?



R: Comparamos las muestras y vimos que las amazónicas eran ancestros de la variante encontrada en Japón (...), lo cual llamó la atención. Pese a ser descendientes de los linajes que circulan en Amazonas, acumularon mutaciones desde noviembre hasta inicios de enero.



Ahora estamos terminando la secuenciación [de las muestras] de diciembre, para saber si esas mutaciones descritas en Japón ya circulaban en Amazonas. Muy probablemente sí. Necesitamos entender si esa variante es la que predomina ahora en Amazonas.



P: ¿Es posible que sea más contagiosa, como la británica o sudafricana?



R: No puedo garantizar que sea así, pero existe esa posibilidad debido a las mutaciones que presentó en la posición E484K y N501Y [de la proteína Spike], que ya fueron asociadas a ese mayor potencial de transmisión. Entonces muy probablemente sí [es más contagiosa].



P: ¿Se calculó el porcentaje de presencia de la nueva variante en Amazonas?



R: Solo conoceremos ese porcentaje cuando concluyamos el secuenciación de diciembre, [pero su ancestro] es responsable de más del 50% de los casos de covid en Amazonas. Con los números de diciembre vamos a actualizarlo y probablemente aumentará.



P: ¿Se debe a esta nueva variante el alza de casos en Manaos?



R: La situación de Manaos no es solo por una variante, tenemos un aumento de casos ya esperado por las fiestas de fines de año y porque estamos en el periodo de transmisión de virus [respiratorios] en el estado Amazonas (...). Todo eso sumado llevó a esta situación. Necesitamos apoyo urgente de la población para disminuir la transmisión y frenar la evolución del virus.



P: Si se confirma que la nueva variante circula en Amazonas, ¿por qué se habría producido allí la mutación?



R: Una de las hipótesis de que esté ocurriendo aquí en Amazonas es por el número de casos muy alto, pero (...) puede estar ocurriendo en otras regiones de Brasil. Hubo una coincidencia cuando los investigadores japoneses detectaron el caso. Probablemente íbamos a identificarlo estas semanas pero la alerta de ellos fue muy importante.



P: ¿La nueva variante afectará la eficacia de las vacunas contra el covid-19?



R: Esa es la pregunta que todos se hacen. Participé en una reunión de la OMS donde ese era uno de los puntos en discusión. Hasta el momento no existe ninguna evidencia de que ese linaje perjudique la respuesta de la vacuna.



P: ¿Hay riesgo de que la nueva variante se propague a todo Brasil?



R: No tenemos modo de precisar que no salió de Amazonas. Si llegó hasta Japón puede que esté circulando en otros lugares de Brasil.