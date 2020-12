España confirma primeros cuatro casos de la nueva cepa del covid-19

MADRID, ESPAÑA.- Las autoridades sanitarias de Madrid detectaron cuatro casos de la nueva cepa de covid-19 descubierta en el Reino Unido, informó el sábado el gobierno regional, confirmando así las primeras infecciones de esta variante en España.



Los cuatro casos están vinculados con personas que llegaron recientemente del Reino Unido, precisó Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la región de Madrid, en una rueda de prensa.



Tres de los casos se registraron en una misma familia, que estuvo en contacto con una persona que llegó a Madrid en avión desde el Reino Unido.



Se han confirmado "tres casos de una misma familia (padre, madre y hermana) cuyo hijo, procedente de Reino Unido en avión a mitad de la semana pasada, sería el caso índice, aunque su positivo no ha podido secuenciarse, ya que se le realizó un test de antígenos", explicó el funcionario, recordando que es necesario una prueba PCR para determinar la variante del virus.

VEA: Llega a España primer cargamento de la vacuna contra covid-19



El cuarto caso confirmado de la nueva variante involucra a un hombre que ingresó al país en otro vuelo.



"No tiene relación con los casos anteriores y responde a otro pasajero que vino del Reino Unido y que aterrizó en Madrid el día 20 de diciembre", agregó Zapatero al respecto.



"Los pacientes no están gravemente enfermos, sabemos que esta cepa es más transmisible, pero no provoca una enfermedad más grave", dijo Zapatero.



"No hay que tomar la noticia con ningún tipo de nerviosismo", advirtió.

+Cerca de los dos millones de muertos en el mundo a causa del coronavirus

Más casos sospechosos

Hay otros tres supuestos casos de esta variante, pero se deberá esperar al resultado de las pruebas que lo determinen, el martes o el miércoles, agregó Zapatero.



Esta mutación del virus, que según los expertos es más contagiosa, provocó que medio centenar de países, incluido España, impusieran restricciones de viaje con el Reino Unido.



Desde el martes, desde Reino Unido sólo están autorizados a entrar en España los ciudadanos españoles y los residentes.

ADEMÁS: ¿Qué países latinoamericanos prohibieron vuelos con Reino Unido?