Estados Unidos reporta récord de 80,000 nuevos casos de covid-19 en 24 horas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos batió este viernes su récord de nuevos contagios de covid-19 en 24 horas, con casi 80,000 positivos, según los datos actualizados de forma continua por la universidad Johns Hopkins.



Entre las 8:30 pm del jueves y la misma hora del viernes se registraron 79,963 contagios, elevando la cantidad total de afectados a casi 8.5 millones en todo el país desde el arranque de la epidemia.



Estados Unidos había rozado ya la barrera de los 80,000 positivos diarios durante el mes de julio, a consecuencia especialmente de los nuevos contagios en estados del sur como Texas o Florida, donde el virus estaba entonces fuera de control.



Ahora es en el norte y el medio oeste donde se encuentran los peores brotes, mientras que 35 de los 50 estados padecen un aumento del número de casos.

La cantidad de muertos en 24 horas sigue globalmente estable desde el comienzo de otoño, contando entre 700 y 800 fallecimientos diarios. Más de 223,000 personas murieron a causa del covid-19 en el país desde el inicio de la pandemia.



En valores absolutos, Estados Unidos es el país más afectado del mundo por el coronavirus, pero no en valores relativos. Medidas como el porte de mascarillas, que si se generaliza podría evitar 130,000 muertes adicionales hasta fines de febrero, según un estudio divulgado este viernes- se han convertido en temas de disputa política en un país en plena campaña para las elecciones del 3 de noviembre.



El presidente Donald Trump, muy criticado por su gestión de la crisis sanitaria y que no deja de cuestionar la peligrosidad del virus, prometió la inminente llegada de una vacuna, que pretende sea gratuita.



Su adversario demócrata, Joe Biden, prometió igualmente el viernes que la vacuna será "gratuita para todo el mundo" en caso de que venza los comicios que se celebrarán en once días.

