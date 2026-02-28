  1. Inicio
Chile condena ataques en Irán e insta a proteger a la población civil

El Gobierno chileno condena los ataques en Medio Oriente, llama al diálogo, exige proteger a los civiles y respetar el derecho internacional humanitario

La crisis en la región se agravó este sábado tras un ataque masivo de fuerzas estadounidenses e israelíes.

 Foto: Redes sociales

Santiago de Chile, Chile.- Chile condenó este sábado tanto los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos e Israel como la respuesta del régimen de los ayatolás contra Israel y distintos países del Golfo.

"Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional", dijo la Cancillería chilena en un comunicado.

El Gobierno del progresista Gabriel Boric también hizo "un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

EE UU aconseja "extremar precauciones" a sus ciudadanos por ataque a Irán

La crisis en la región se agravó este sábado tras un ataque masivo de fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos estratégicos en Teherán y otras ciudades iraníes.

La República Islámica respondió con el lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí y bases militares de EE.UU. en la región, en un intercambio bélico cuyas cifras totales de víctimas aún están por determinar.

"Chile reafirma su adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional humanitario, en particular el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos y la protección de la población civil", agregó la Cancillería.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

