Chile condena ataques en Irán e insta a proteger a la población civil

Santiago de Chile, Chile.- Chile condenó este sábado tanto los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos e Israel como la respuesta del régimen de los ayatolás contra Israel y distintos países del Golfo.

"Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional", dijo la Cancillería chilena en un comunicado.

El Gobierno del progresista Gabriel Boric también hizo "un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.