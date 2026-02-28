  1. Inicio
EE UU aconseja "extremar precauciones" a sus ciudadanos por ataque a Irán

El FBI elevó el nivel de alerta terrorista en EE UU tras el ataque; el Gobierno creó un grupo de trabajo para asistir a ciudadanos que quieran evacuar Oriente Medio

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 14:43
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques a gran escala contra Irán que, según el presidente Trump, buscan debilitar al ejército iraní y frenar la producción de armas nucleares.

 Foto: Redes sociales

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Estado emitió este sábado una alerta para que los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo "extremen precauciones" debido al ataque lanzado contra Irán de manera conjunta entre Estados Unidos e Israel.

"Tras el inicio de las operaciones de combate de Estados Unidos en Irán, los estadounidenses de todo el mundo, y especialmente de Oriente Medio, deben seguir las directrices de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano", detalla la alerta.

El documento advierte que los estadounidenses podrían "experimentar interrupciones en sus viajes debido a cierres del espacio aéreo" y les recomienda que "extremen las precauciones".

OO29508134Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque y el Gobierno anunció un grupo de trabajo para asistir a los ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio que deseen evacuar la región.

