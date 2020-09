Bolivia abre hospital exclusivo para embarazadas con covid-19

LA PAZ, BOLIVIA.- El Hospital de la Mujer de La Paz reabrió sus puertas, después de dos semanas sin atención por un contagio generalizado de coronavirus entre pacientes y personal, y quedó convertido en centro para embarazadas con covid-19.



"Hablamos con el Servicio Departamental de Salud (de La Paz) para proponer que necesitábamos reestructurar el hospital, recuperar a la gente y convertirlo en un hospital covid, exclusivamente para la atención de las mujeres embarazadas", declaró a la AFP el director del hospital, Yuri Pérez.

A mediados de agosto el Hospital de la Mujer registró un contagio generalizado de covid-19 que diezmó al personal. Sin el suficiente número de médicos, enfermeras y personal de apoyo para atender a las pacientes, debió cerrar inmediatamente.



La causa del contagio se atribuyó a que gran parte de las mujeres que acudían por atención médica tenían covid-19 pero eran asintomáticas. Se detectó que había 21 pacientes con el virus.



El hospital cerró, fue desinfectado y reabrió para atender solo a embarazadas con coronavirus.



Con 11 millones de habitantes, Bolivia vive una fase ascendente de la pandemia con 120,000 contagios y más de 7,000 fallecidos.



"Toda la emergencia va a llegar acá en casos excepcionales, pero el hospital va a dar la prioridad de la atención para la protección del binomio materno fetal", indicó la doctora Débora Rodríguez, una responsable del Servicio Departamental de Salud de La Paz.



El hospital fue acondicionado para enfrentar la pandemia y prevenir nuevos contagios.



Unas cintas de color amarillo pegadas al suelo marcan los accesos a las áreas de neonatología y terapia intensiva. Cortinas de plástico transparente con gigantescas "X" de color rojo hacen las veces de paredes prohibiendo el paso a determinadas áreas y obligando a circular por espacios sanitizados.

También se multiplicaron los lugares para la higiene de manos en un inmueble construido en 1994.



Asimismo, el personal sanitario del hospital recibió trajes de bioseguridad para su protección.



El hospital vivió a inicios de agosto momentos difíciles. La vida de los bebés prematuros corrió riesgo por la escasez de oxígeno medicinal a causa de los cortes de ruta.

"Voy a poder tener a mi bebé"

Durante 12 días, aliados del expresidente Evo Morales bloquearon importantes rutas del país para protestar por la postergación de las elecciones generales, lo que impidió el paso de camiones de alimentos e insumos médicos.



Durante el período de desinfección, las mujeres gestantes fueron derivadas a otros centros de salud, aunque no todas recibieron una atención adecuada, sobre todo aquellas sospechosas de portar el virus.



Algunas futuras madres expresan su confianza en un hospital especializado.



"Estoy con covid-19. Me acaban de detectar en el hospital La Paz y no me quisieron atender. Estoy con riesgo. Gracias a Dios el Hospital de La Mujer está atendiendo y voy a poder fácilmente tener a mi bebé", relata Yoselín Quisbert.



Como ella, otras embarazadas hacen fila a las puertas del hospital, en la zona de Miraflores, una ciudadela que alberga varios centros de salud públicos en la capital boliviana, a la espera de recibir una ficha que les garantizará una atención especializada.



Al borde de las lágrimas, Marisol Huanc expresa su preocupación ante la posibilidad de perder al hijo que está por nacer. "El bebé ya no se está moviendo muy bien", dice. El hospital es su única esperanza.

