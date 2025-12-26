  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre

Lejos de sus familias, migrantes en las fronteras de México pasan la Navidad entre albergues, esperanza y la espera de una oportunidad para avanzar. Aquí los testimonios

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 16:19
Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre
1 de 10

Migrantes en la frontera norte y sur de México celebran la Navidad en medio de la incertidumbre y la nostalgia por estar lejos de casa y por no hallar en México un lugar donde puedan establecerse, pero tampoco tienen esperanza de llegar a Estados Unidos, tras las medidas migratorias de Donald Trump.

 Foto: EFE
Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre
2 de 10

En la región fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, cientos de migrantes que permanecen en albergues o sin un lugar fijo para vivir pasan las fiestas decembrinas lejos de sus hogares, marcados por la incertidumbre migratoria, la falta de empleo y la separación familiar.

 Foto: EFE
Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre
3 de 10

En Ciudad Juárez, albergues como el comedor Pan de Vida han comenzado a recibir nuevamente a migrantes que intentaron salir de estos espacios para rentar vivienda o buscar trabajo, pero que ante la falta de documentos y oportunidades laborales han regresado.

 Foto: EFE
Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre
4 de 10

“Es una situación muy triste para todos los migrantes que están ahorita en calle, y sobre todo los que están siendo deportados”, explicó Ismael Martínez, representante del albergue.

 Foto: EFE
Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre
5 de 10

La temporada decembrina también intensifica la carga emocional ya que "no hay para comprar los regalos para los niños en Navidad, juguetes o ropa, es muy dura la situación para ellos”, dijo Martínez.

 Foto: EFE
Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre
6 de 10

Entre quienes viven esta realidad está Lida Reyes, migrante hondureña que permanece en un albergue en Juárez con tres de sus hijos. Reyes explicó que su plan original era cruzar a Estados Unidos, pero no fue posible y recordó cómo celebraban la Navidad en Honduras. "Cenamos pollo y pierna de cerdo al horno y la diversión de los niños son los cohetes (pirotecnia)".

 Foto: EFE
Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre
7 de 10

En la frontera México-Guatemala cientos de migrantes también enfrentan la Navidad y las fechas decembrinas en las calles, en albergues, o en las llamadas cuarterías, donde rentan cuartos, alejados de sus familias.

 Foto: EFE
Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre
8 de 10

Otra historia es la de María del Refugio Hernández Morales, migrante originaria de Torreón, madre soltera que llegó a la frontera con sus tres hijos y ahora pasa la Navidad en un albergue, "es muy difícil pasar la Navidad así, porque las familias siempre están unidas".

 Foto: EFE
Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre
9 de 10

La Coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), en Tapachula, América Pérez, habló con EFE y dijo que son fechas emotivas para las personas en movilidad, donde recuerdan a la familia, que están lejos de casa y han dejado su país de origen, a la espera de tramites, empleos e incluso viviendo en albergues y o en situación de calle.

 Foto: EFE
Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre
10 de 10

En ambos lados de la frontera mexicana, los migrantes viven una Navidad distinta, lejos de sus países y de sus familias, aferrados a la esperanza de estabilidad, trabajo y un futuro mejor para sus hijos pero en medio de la incertidumbre.

Foto: EFE
Cargar más fotos