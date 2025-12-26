Migrantes en frontera norte y sur de México celebran Navidad en medio de la incertidumbre

Entre quienes viven esta realidad está Lida Reyes, migrante hondureña que permanece en un albergue en Juárez con tres de sus hijos. Reyes explicó que su plan original era cruzar a Estados Unidos, pero no fue posible y recordó cómo celebraban la Navidad en Honduras. "Cenamos pollo y pierna de cerdo al horno y la diversión de los niños son los cohetes (pirotecnia)".