Muere periodista Mitzar Castillejos que fue atacado a tiros hace dos semanas en Perú

Lima, Perú.- El periodista peruano Mitzar Castillejos falleció este viernes tras haber sido herido hace dos semanas por desconocidos, que le dispararon con armas de fuego cuando se dirigía a conducir un programa de radio en la ciudad de Aguaytía, en la región amazónica de Ucayali, informó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

"Falleció el periodista Mitzar Castillejos a 14 días del atentado contra su vida", informó la ANP en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

El gremio remarcó que Castillejos es el cuarto periodista asesinado en 2025 en Perú, ya que lo mismo sucedió con Gastón Medina, en la ciudad sureña de Ica; Raúl Celis, en la amazónica de Iquitos; y Fernando Núñez, en la norteña Pacasmayo.

"La ANP transmite sus condolencias a la familia, y exige a la Policía y a la Fiscalía una investigación diligente para apresar a los responsables", agregó.