  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Pasión, esfuerzo y aguante: cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad

'Pol Deportes', el carismático adolescente peruano que comentó la final de la Copa Libertadores desde una colina, ha aparecido en medios internacionales. Aquí los detalles de su historia.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 14:28
Pasión, esfuerzo y aguante: cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad
1 de 10

¿Cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad? Esto es lo que debes saber sobre el joven peruano, conocido como "Pol Deportes", y cómo llegó tan lejos.

 Fotos: Captura de video
Pasión, esfuerzo y aguante: cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad
2 de 10

'Pol Deportes' es en realidad Clíver Huamán, un joven de 15 años que nació en Andahuaylas, localidad en el corazón de los Andes, cuya pasión por el fútbol le ha abierto las puertas del mundo.

 Foto: Captura de video
Pasión, esfuerzo y aguante: cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad
3 de 10

Huamán, que habla un fluido quechua, hace retransmisiones de partidos de fútbol en redes sociales y es fiel seguidor del Club Deportivo Chankas, de su ciudad natal y que ascendió a la Liga 1 hace dos temporadas por primera vez en su historia.

 Foto: Captura de video
Pasión, esfuerzo y aguante: cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad
4 de 10

El sábado 29 de noviembre viajó unas 18 horas en autobús desde su hogar hasta Lima, donde se jugaba la final de la Copa Libertadores, entre Flamengo y Palmeiras, y pese a no contar con acreditación o entrada decidió comentar el partido en lo alto de uno de los cerros que rodean el Estadio Monumental.

 Foto: Captura de video
Pasión, esfuerzo y aguante: cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad
5 de 10

La curiosa imagen del adolescente vestido con traje (terno) y la bandera del Chankas atada al cuello a modo de capa retransmitiendo entusiasmado en las alturas el encuentro en Tiktok con tan solo un micrófono, un móvil y un trípode llegó a aficionados brasileños y su video se hizo viral.

 Foto: Cortesía
Pasión, esfuerzo y aguante: cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad
6 de 10

Equipos de fútbol de varios países, medios deportivos internacionales y la prensa local peruana difundieron su historia para ilustrar un ejemplo de superación en el mundo futbolístico.

 Foto: Cortesía Presidencia de Perú
Pasión, esfuerzo y aguante: cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad
7 de 10

Gracias a esta visibilidad, en tan solo unos días le llegó una invitación del canal de televisión peruano Latina para viajar a España a retransmitir el partido de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City.

 Foto: Cortesía Pase Filtrado
Pasión, esfuerzo y aguante: cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad
8 de 10

Esta semana, también pudo conocer a uno de sus ídolos, el delantero peruano Paolo Guerrero, quien le dio su camiseta de Alianza Lima y confesó haber visto los vídeos del simpático adolescente.

 Foto: Cortesía Pase Filtrado
Pasión, esfuerzo y aguante: cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad
9 de 10

La noche del viernes, la cuenta de la Presidencia de Perú anunció en redes sociales que Huamán y su familia habían sido invitados al Palacio de Gobierno y fueron recibidos por el presidente, José Jerí.

 Foto: Cortesía Presidencia de Perú
Pasión, esfuerzo y aguante: cómo Cliver Huamán transformó su sueño en realidad
10 de 10

"¡Una voz que une al Perú! Palacio de Gobierno recibió la visita de la nueva promesa del periodismo deportivo nacional, Clíver Huamán, conocido en redes sociales como Pol Deportes", indicó el Ejecutivo junto a fotos del joven comentarista que llevaba su característica bandera del Chankas atada el cuello.

 Foto: Cortesía Presidencia de Perú
Cargar más fotos