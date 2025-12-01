  1. Inicio
Al menos 12 fallecidos y 57 desaparecidos tras hundimiento en Iparia, Ucayali

Rescatistas trabajan en el río Ucayali tras el derrumbe que hundió embarcaciones con más de 100 pasajeros; hay varios heridos y víctimas mortales

  • 01 de diciembre de 2025 a las 18:16
Reportan unas 12 muertes y 30 desaparecidos tras hundimiento de embarcaciones por deslave en Perú.

 Foto: redes sociales

Lima, Perú.- Al menos doce personas murieron y unas 57 permanecen desaparecidas después de que dos embarcaciones fluviales se hundieran este lunes en el puerto peruano de Iparia, en la región amazónica de Ucayali, debido a un deslizamiento de tierra, según los primeros reportes policiales.

La agencia estatal Andina informó que unidades de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) partieron desde el aeropuerto de Pucallpa, capital de Ucayali, con destino a Iparia para asistir a los pasajeros afectados, así como también equipos de rescate de la Marina de Guerra.

Dos muertos deja naufragio de una embarcación en Cayos Cochinos​​​​

Medios locales detallaron que un deslizamiento de tierra en el puerto de la localidad de Iparia provocó que dos embarcaciones que se encontraban realizando una parada en el propio Río Ucayali se hundieran alrededor de las 5:00 hora local (10:00 GMT).

Además, la Región Policial Ucayali señaló a Andina que además de las 12 víctimas mortales, entre las que hay varios niños según imágenes difundidas en redes sociales, las autoridades buscan a 57 personas.

El Ministerio de Salud informó por su parte que ha atendido a 20 heridos, de los cuales cuatro permanecen hospitalizados y dos son niños, y las unidades de rescate encontraron con vida a 18 personas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó en redes sociales que el deslizamiento se produjo por la erosión de la ribera del río Ucayali y agregó que pidieron el apoyo de la Marina de Guerra "para las acciones de búsqueda y rescate".

Según los primeros reportes, una de las embarcaciones, de nombre Rápido Oriente, quedó completamente sumergida, mientras que la embarcación Deo Rigo, que transportaba unos 100 pasajeros de diferentes comunidades amazónicas también sufrió graves daños a causa del derrumbe. EFE

