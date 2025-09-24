Así fue el momento en que se hunde el parqueo de hospital en Bangkok

Bangkok, Tailandia.- Un hundimiento en el corazón Bangkok, se registró este miércoles -24 de septiembre- específicamente en la calle principal del distrito Samsen, frente al hospital Vajira, dejando un socavón de 50 metros de profundidad y 30 metros de ancho. Las impactantes imágenes quedaron captadas en videos que ya circulan en redes sociales. En los clips se ve como el socavón se fue formando tras el movimiento de tierra, causando la caída de postes de electricidad y de dos grandes tuberías que vertieron agua al interior de la abertura, incrementado su tamaño y peligrosidad.

La magnitud del daño ocasionó que el parqueo del hospital en mención se hundiera y otras calles cercanas resultaron afectadas, por lo que las autoridades determinaron cerrarlas. Pacientes y personal del hospital fueron evacuados, al igual que decenas de residentes y comercios de la zona.

