Así fue el momento en que se hunde el parqueo de hospital en Bangkok

Bangkok, Tailandia.- Un hundimiento en el corazón Bangkok, se registró este miércoles -24 de septiembre- específicamente en la calle principal del distrito Samsen, frente al hospital Vajira, dejando un socavón de 50 metros de profundidad y 30 metros de ancho.
Las impactantes imágenes quedaron captadas en videos que ya circulan en redes sociales. En los clips se ve como el socavón se fue formando tras el movimiento de tierra, causando la caída de postes de electricidad y de dos grandes tuberías que vertieron agua al interior de la abertura, incrementado su tamaño y peligrosidad.
La magnitud del daño ocasionó que el parqueo del hospital en mención se hundiera y otras calles cercanas resultaron afectadas, por lo que las autoridades determinaron cerrarlas. Pacientes y personal del hospital fueron evacuados, al igual que decenas de residentes y comercios de la zona.
El impacto de los daños a la infraestructura fue considerable: además del daño a la vía pública, una grúa estacionada frente al centro asistencial quedó soterrada en el agujero. Otros tres vehículos también quedaron soterrados.
El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, manifestó que no hubo heridos, ni ninguna víctima durante el colapso.
La zona fue declarada en estado de exclusión, y las autoridades trabajan para restablecer la circulación y evaluar la extensión de los daños en las infraestructuras cercanas.
La investigación inicial apunta a que el socavón está relacionado con acumulación de agua subterránea en la unión del túnel en construcción y la estructura de la estación del metro, lo que debilitó el metro y publicó el hundimiento.