Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona

Un enorme socavón de 50 metros de profundidad se abrió frente a un hospital en Bangkok, provocando evacuaciones y cortes en electricidad, agua y tránsito

  • 24 de septiembre de 2025 a las 10:14
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
1 de 12

Un gran socavón descubierto este miércoles frente a un hospital de Bangkok obligó a la evacuación de decenas de pacientes por los riesgos del hundimiento del terreno.

Foto: EFE
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
2 de 12

Además, interrumpió la electricidad, el suministro de agua potable y el tránsito en la zona, según confirmaron autoridades de Tailandia.

 Foto: EFE
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
3 de 12

El colapso, cuyas causas están bajo investigación, abrió un hueco de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo que se tragó una grúa que estaba estacionada frente al centro de salud.

 Foto: EFE
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
4 de 12

"Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la carretera", señaló la Administración de Bangkok en un comunicado.

 Foto: EFE
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
5 de 12

Cuando el terreno se abrió, según muestran varios vídeos compartidos en las redes sociales, postes con tendido eléctrico cayeron dentro del foso, en el que dos gigantes tuberías vertieron agua, lo que ayudó a que se ampliara el socavón.

 Foto: EFE
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
6 de 12

Según la cadena pública Thai PBS, un edificio policial situado cerca del hundimiento también fue desalojado, si bien las autoridades creen que los daños están controlados en el lugar.

 Foto: EFE
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
7 de 12

El gobernador de Bangkok, Chadchart, explicó en el sitio que el derrumbe no dejó personas lesionadas.

 Foto: EFE
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
8 de 12

También refirió que tres vehículos sufrieron daños en la zona, declarada de exclusión a partir de hoy.

 Foto: EFE
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
9 de 12

Tras la tragedia, el tránsito ha sido suspendido y decenas de locales y hogares fueron evacuados.

Foto: EFE
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
10 de 12

El hospital, según confirmó la Administración de Bangkok, cerrará los servicios ambulatorios al menos por 48 horas.

 Foto: EFE
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
11 de 12

Mientras tanto, el centro asistencial espera operar con normalidad en las áreas de urgencias y hospitalización.

 Foto: EFE
Gran socavón en Bangkok obliga a evacuaciones y corta servicios en hospital y zona
12 de 12

Las imágenes del siniestro le han dado la vuelta al mundo, causando asombro entre los usuarios de redes sociales. De momento, las autoridades siguen trabajando para asegurar la zona y evitar mayores incidentes.

Foto: EFE
