Tres muertos deja un choque entre dos autobuses de pasajeros en el sur de México

Ciudad de México, México.- Al menos tres muertos dejó esta mañana un choque entre dos autobuses de pasajeros en el sureño estado mexicano de Guerrero, informó este viernes la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En un comunicado, la dependencia informó que alrededor de las 08:00 hora local (14:00 GMT) ocurrió el percance registrado sobre la carretera Tlapa-Puebla, a la altura de la comunidad de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca.

“De acuerdo con el reporte del personal paramédico, en el lugar del incidente tres personas perdieron la vida, dos al interior del autobús de la línea 'Oro' y uno más en la cinta asfáltica”, precisó la autoridad.