Explosión de bomba deja 8 muertos y 18 heridos en mezquita de Homs, Siria

Siria.- Ocho personas murieron este viernes y otras 18 resultaron heridas por la explosión de una bomba en la mezquita alauí Imam Ali bin Abi Talib de la ciudad Siria de Homs, según informó la agencia de noticias siria SANA, mientras que el ministerio sirio del Interior calificó el hecho de "ataque terrorista".

La explosión tuvo lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo, adscrito a la corriente alauí del islam, una rama minoritaria del chiismo que profesa el anterior presidente sirio, Bachar Al Asad, quien fue derrocado el 8 de diciembre de 2024.