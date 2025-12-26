  1. Inicio
Explosión de bomba deja 8 muertos y 18 heridos en mezquita de Homs, Siria

Una bomba colocada dentro de la mezquita alauí Imam Ali bin Abi Talib de Homs, Siria, estalló durante la oración del viernes, dejando ocho personas muertas y 18 heridas

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 10:34
La explosión en la ciudad de Homs se produjo dentro del templo durante la oración del mediodía.

 Foto: Agencia EFE

Siria.- Ocho personas murieron este viernes y otras 18 resultaron heridas por la explosión de una bomba en la mezquita alauí Imam Ali bin Abi Talib de la ciudad Siria de Homs, según informó la agencia de noticias siria SANA, mientras que el ministerio sirio del Interior calificó el hecho de "ataque terrorista".

La explosión tuvo lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo, adscrito a la corriente alauí del islam, una rama minoritaria del chiismo que profesa el anterior presidente sirio, Bachar Al Asad, quien fue derrocado el 8 de diciembre de 2024.

El director de Emergencias del Ministerio sirio de Sanidad, Najib al-Naasan, declaró a SANA que la cifra de víctimas todavía es preliminar.

En un comunicado, el ministerio sirio de Exteriores añadió que este ataque constituye "una flagrante violación de los valores humanos y morales y forma parte de los intentos de los remanentes del régimen depuesto" y del grupo terrorista Estado Islámico (EI) "por socavar la seguridad, la estabilidad y sembrar el caos en el país".

De momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado.

El EI fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, si bien se han producido varias advertencias de que su amenaza aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se expande por varias provincias del país.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

