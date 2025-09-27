  1. Inicio
Choque entre tren y autobús de pasajeros deja cinco muertos en el centro de México

Autoridades atribuyeron el incidente mortal al incumplimiento de señales en el cruce ferroviario

  • 27 de septiembre de 2025 a las 14:51
El incidente ocurrió en la intersección con las vías del ferrocarril rumbo a la localidad de San Pedro.

 Foto: EFE

Ciudad de México, México.- Al menos cinco muertos y varios lesionados dejó un accidente ocurrido este sábado en la comunidad de La Nopalera, Comonfort, en el estado mexicano de Guanajuato, cuando un autobús de pasajeros fue impactado por un tren, según informó el Gobierno de la entidad.

"Lamento profundamente el accidente ocurrido esta mañana en Comonfort, en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas", informó la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García, en una publicación desde su cuenta de X.

Además instruyó a las secretarías de Gobierno, de Seguridad y Paz y a la de Salud del estado a "coordinarse con el municipio de Comonfort para brindar atención inmediata a las personas lesionadas y acompañar en todo momento a los familiares de las víctimas".

Según un comunicado difundido por la Dirección Municipal de Protección Civil Comonfort Guanajuato, el incidente ocurrió en la intersección con las vías del ferrocarril rumbo a la localidad de San Pedro.

La dependencia precisó que cuerpos de seguridad, emergencias médicas y elementos de Protección Civil se encuentran en el lugar brindando atención inmediata a las víctimas y coordinando las labores necesarias.

De igual forma, informó que la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC, en México) ya estableció contacto con el gobierno del municipio y está colaborando con los cuerpos de emergencia.

Las autoridad estatal expresó solidaridad con las familias afectadas e hizo un “llamado firme y respetuoso” a conductores y transeúntes que circulan en las zonas del cruce ferroviario a no hacer caso omiso a los señalamientos de seguridad y a cumplir con la orden de alto total, pues ambas son medidas de prevención ante tragedias como la ocurrida este sábado.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

