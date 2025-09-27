Choque entre tren y autobús de pasajeros deja cinco muertos en el centro de México

Ciudad de México, México.- Al menos cinco muertos y varios lesionados dejó un accidente ocurrido este sábado en la comunidad de La Nopalera, Comonfort, en el estado mexicano de Guanajuato, cuando un autobús de pasajeros fue impactado por un tren, según informó el Gobierno de la entidad. "Lamento profundamente el accidente ocurrido esta mañana en Comonfort, en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas", informó la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García, en una publicación desde su cuenta de X.

Además instruyó a las secretarías de Gobierno, de Seguridad y Paz y a la de Salud del estado a "coordinarse con el municipio de Comonfort para brindar atención inmediata a las personas lesionadas y acompañar en todo momento a los familiares de las víctimas". Según un comunicado difundido por la Dirección Municipal de Protección Civil Comonfort Guanajuato, el incidente ocurrió en la intersección con las vías del ferrocarril rumbo a la localidad de San Pedro. La dependencia precisó que cuerpos de seguridad, emergencias médicas y elementos de Protección Civil se encuentran en el lugar brindando atención inmediata a las víctimas y coordinando las labores necesarias.