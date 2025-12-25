Asesinan a dos policías en una celebración navideña en el norte de Ecuador

Guayaquil, Ecuador.- Dos policías fueron asesinados a tiros este jueves mientras estaban en una celebración navideña en un barrio del municipio de Esmeraldas, capital de la provincia norteña del mismo nombre y fronteriza con Colombia.

De acuerdo a información policial, los agentes estaban en su día libre y en medio de un festejo con amigos cuando una camioneta llegó hasta la calle en donde se encontraban. Cuatro hombres con chalecos antibalas se bajaron del vehículo y dispararon contra todas las personas que estaban en esa celebración.

Producto del ataque fallecieron Robert Montaño y José Luis Erazo, ambos con el rango de cabo primero de policía. Al menos otras dos personas habrían resultado heridas.