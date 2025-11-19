  1. Inicio
Dos policías muertos en menos de 24 horas: Violencia recrudece en Chamelecón y Juticalpa

La violencia volvió a sacudir Honduras en menos de 24 horas con el asesinato de dos policías en Juticalpa y Chamelecón, hechos que reflejan el avance de las estructuras criminales en distintas zonas del país

  • 19 de noviembre de 2025 a las 08:44
Dos agentes de la Policía Nacional fallecieron el martes 18 de noviembre en dos puntos diferentes del país. Aquí los detalles de este hecho que refleja que la violencia no ha cesado en Honduras.

 Fotos: Cortesía
En la mañana del 18 de noviembre, un inspector de la Policía Nacional fue atacado a tiros mientras se desplazaba en una patrulla en la carretera que conduce a San Francisco de Becerra, en el sector de La Empalizada, en Juticalpa, departamento de Olancho.

Foto: Cortesía
El agente fallecido fue identificado como Fredy Adrián Contreras Zelaya, inspector policial, quien lamentablemente había sido recién padre, lo que aumenta la conmoción por su pérdida.

Foto: Cortesía
Las primeras versiones indican que el ataque fue llevado a cabo por ocupantes de una camioneta negra (Nissan Pathfinder), sin placas, que abrió fuego de forma sorpresiva contra la patrulla.

Foto: Cortesía
En la escena del crimen, las autoridades encontraron dentro de la camioneta una escopeta, así como un teléfono celular, elementos que podrían ser clave para la investigación.

Foto: Cortesía
Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó un operativo para capturar a los responsables, incluyendo rastreo, cerco y búsqueda, aunque hasta el momento la información sobre los autores es preliminar.

Foto: Cortesía
Casi al mismo tiempo, en el marco de los disturbios que recrudecen, ocurrió un enfrentamiento armado en el barrio Montebello, sector de Chamelecón, San Pedro Sula, que dejó como saldo la muerte de un policía.

Pamela Pino
El oficial fallecido fue el subcomisario Joel Esteban Vargas, quien se encontraba participando en un operativo de rutina coordinado con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para inspecciones en zonas controladas por estructuras delictivas.

Foto: Cortesía
En medio del intercambio de disparos, además del subcomisario Vargas, resultaron heridos otros agentes, incluidos miembros de la DPI, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Foto: Cortesía
Tras el tiroteo, la policía llevó a cabo un operativo de saturación en la zona, logrando la captura de al menos siete presuntos pandilleros de la 18, quienes podrían estar vinculados con el ataque.

Foto: Cortesía
La institución lamentó la pérdida del subcomisario y afirmó que reforzará sus operativos, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables y evitar que hechos similares se repitan, en un contexto de creciente violencia en barrios conflictivos como Chamelecón.

Foto: Cortesía
