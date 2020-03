Ciudad de México cerrará establecimientos para frenar coronavirus

La medida no abarca por ahora a los cientos de restaurantes y supermercados de la capital. Foto: AFP

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El gobierno de Ciudad de México, una urbe de casi nueve millones de habitantes, ordenó este domingo el cierre de diversos establecimientos, entre ellos bares y discotecas, tras recibir críticas por no tomar medidas más contundentes ante la crisis por el coronavirus.



"A partir del día de mañana (lunes), y en algunos casos, a lo largo de la semana, quedan cerrados todos los museos de la ciudad, quedan cerrados baños de vapor y gimnasios", dijo en conferencia de prensa la alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum.

La funcionaria dijo también que no podrán realizarse eventos masivos en iglesias y que el cierre también abarca cines, teatros, deportivos y zoológicos, bares y centros nocturnos.



"Todos los días podemos ir tomando nuevas medidas. Estas medidas tienen que disminuir los contactos", dijo Sheinbaum, quien llamó a la población a permanecer en sus casas y mantener distancia con otras personas.



La medida no abarca por ahora a los cientos de restaurantes de la capital.



Sheinbaum agregó que los supermercados siempre van a estar abiertos y que el abasto de la ciudad está garantizado, por lo que llamó a no hacer compras de pánico.



Ciudad de México es parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, que suma a diversos municipios del cercano Estado de México, donde en total viven unos 20 millones de personas.



La alcaldesa agregó que por sus características, esta región "puede tener otras medidas que a lo mejor no se dictan a nivel nacional".



Las autoridades de la capital habían sido criticadas los últimos días por no tomar restricciones más severas y haber permitido la realización del Vive Latino el fin de semana pasado, un concierto multitudinario que se realiza cada año en la capital.



Ante ello, varias empresas comenzaron por cuenta propia a enviar a sus trabajadores a casa y cancelaron cumbres y eventos. Además, la liga de fútbol suspendió sus operaciones al igual que otros establecimientos.

México registra hasta el momento 251 casos confirmados de coronavirus y dos defunciones. Del total, 45 casos se concentran en Ciudad de México.



