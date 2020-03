Presos en Italia protestan restricciones por coronavirus  

ROMA, ITALIA.-Seis reclusos que protestaban restricciones debido al coronavirus en una cárcel del norte de Italia murieron al irrumpir en la enfermería y sufrir una sobredosis de metadona, informaron el lunes las autoridades.



La protesta el domingo en Modena fue una de varias que continuaban el lunes en las cárceles de Italia. Grupos de derechos humanos han estado advirtiendo que la emergencia sanitaria está afectando particularmente a la población penal ya que se han prohibido las visitas familiares para evitar contagios.

El lunes, los reclusos alzados treparon hasta el techo de la Prisión San Vittore en Milán y alzaron un cartel que decía “Indulto”.



Donato Capece, secretario general del sindicato de la policía penitenciaria, acusó al gobierno de abandonar el sistema de cárceles al no imponer medidas suficientes para evitar el contagio entre presos y dejando indefensos a los guardias que tendrán que enfrentar a reclusos a los que se les ha prohibido hablar con sus familiares a menos que sea por teléfono o Skype.



“La administración ha estado totalmente ausente”, declaró Capece a The Associated Press. “Han dejado vulnerables a los guardias penitenciarios”.

