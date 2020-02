Piden cancelar clases en comunidad asiática de California por el coronavirus

El distrito escolar aseguró que 'las escuelas son seguras' y no hay planes de cerrarlas. Foto AFP

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Casi 14,000 personas se sumaron a una petición en línea para cancelar las clases en una ciudad al este de Los Ángeles con una población mayoritariamente asiática, en una muestra de la histeria generada por el nuevo coronavirus.



La solicitud en Change.org, lanzada hace una semana, pide al distrito escolar de Alhambra cerrar las escuelas hasta que el brote esté controlado.



"Estudiar sabiendo que tu vida está en peligro no crea un ambiente de aprendizaje estable y seguro y haría que los estudiantes se olviden de estudiar, lo cual es una necesidad para comprobar los resultados", señala el texto alarmista, que cita un "caso sospechoso" en esa ciudad.



Las autoridades escolares de Alhambra --donde alrededor de la mitad de los 16,500 estudiantes son de ascendencia asiática-- desestimaron la petición, considerándola un intento para generar histeria por el brote del nuevo virus que ha matado a cientos de personas en China.



El distrito escolar aseguró que "las escuelas son seguras" y no hay planes de cerrarlas.



"Este es un ejemplo de lo que hace el miedo contagioso cuando no se toman en cuenta los hechos y en su lugar se confía en rumores falsos y en mensajes histéricos en las redes sociales", dijo este martes a la AFP Toby Gilbert, portavoz del distrito.



"Necesitamos comunicarnos aún mejor con nuestros estudiantes y sus familias sobre hechos y datos científicos, que es lo que estamos haciendo", añadió.



Hasta el martes se confirmaron más de 20.500 casos del nuevo coronavirus en todo el mundo y más de 400 personas han muerto.



En Estados Unidos, hay 11 casos, incluidos seis en California, ninguno de ellos en Alhambra.