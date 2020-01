Juicio político: Defensa de Trump atacan a Biden y su hijo

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La defensa de Donald Trump atacó este lunes a Joe Biden y su hijo Hunter para intentar demostrar que el presidente estadounidense tenía razón al pedirle a Ucrania que los investigara, una solicitud que está en el centro de su juicio de destitución en el Senado.



Trump está acusado de condicionar ayuda militar crucial para Kiev a una investigación ucraniana sobre el demócrata Joe Biden, su potencial rival en las elecciones presidenciales de noviembre, y su hijo.



Hunter Biden integró entre 2014 y 2019 el directorio de la compañía de gas ucraniana Burisma, tiempo en el que la empresa estuvo sujeta a investigaciones por corrupción.



La defensa de Trump sugirió este lunes que el exvicepresidente de Estados Unidos -que supervisaba la política de Washington sobre Kiev- había solicitado, y obtenido, que el fiscal general de Ucrania protegiera al empleador de su hijo.



Hunter Biden fue contratado por Burisma cuando no tenía "experiencia" en la industria del gas o sobre la legislación ucraniana, dijo Eric Herschmann, uno de los abogados del presidente.



"¿Por qué Burisma quería a Hunter Biden en su junta directiva? Era el hijo del hombre a cargo de Ucrania", dijo Herschmann.



Pam Bondi, otra miembro del equipo legal de Trump, señaló que "todos los testigos" escuchados durante la investigación de destitución "estaban de acuerdo sobre la posible aparición de un conflicto de intereses" respecto a la presencia de Hunter Biden en la empresa cuando su padre era vicepresidente.



Dijo que los cargos "colapsan" tan pronto como se acepta que las preocupaciones de Trump son legítimas.



Según los documentos bancarios mostrados por Bondi, Hunter Biden recibió más de 83,000 dólares por mes durante 17 meses.



Los legisladores demócratas, que representan a la acusación en este juicio histórico, han recordado reiteradamente que Hunter Biden nunca ha sido procesado y que todo el mundo occidental exigía la destitución del ex fiscal general ucraniano, considerado demasiado pasivo ante la corrupción.



Los abogados defensores "esperan lograr en el juicio del Senado aquello que en lo que fracasaron a través de su esquema cuando no pudieron obligar a Ucrania a desprestigiar a los Biden", había lanzado el viernes el jefe de los fiscales demócratas, el congresista Adam Schiff.



Hunter Biden recientemente reconoció un error de juicio en la única entrevista que dio sobre este caso.