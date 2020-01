Revelaciones de libro de Bolton estremecen juicio a Trump 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El juicio político al presidente Donald Trump ha dado un nuevo giro ahora que un libro del exasesor de seguridad nacional John Bolton ofrece detalles que contradicen los argumentos en defensa del mandatario.



En el libro "The Room Where It Happened; A White House Memoir" ("En el salón donde ocurrió todo: Memorias de la Casa Blanca"), Bolton revela que Trump le dijo que quería retener la ayuda militar a Ucrania para presionarla a que investigue a sus rivales políticos, entre ellos al exvicepresidente Joe Biden quien se perfile como posible competidor de Trump para la presidencia este noviembre.

Los abogados de Trump hasta ahora han insistido en que el gobernante en ningún momento puso la asistencia a Ucrania como condición para las investigaciones sobre Biden y sobre su hijo.

Las denuncias en el libro inmediatamente dieron impulso a los reclamos de los demócratas de que se permitan declaraciones de testigos en el juicio a Trump, que ha pasado ahora a manos del Senado controlado por los republicanos. El juicio se reanuda el lunes con argumentos de los abogados de Trump.



Las revelaciones incluidas en el libro de Bolton fueron publicadas inicialmente por el New York Times y confirmadas a la AP por una fuente conocedora del manuscrito y que pidió permanecer anónima. El libro será publicado el 17 de marzo.



Tan pronto salió publicada la versión del New York Times el domingo por la noche, los fiscales demócratas inmediatamente pidieron a los senadores insistir en que se le permita a Bolton declarar como testigo y entregar sus apuntes y otros documentos. El senador Chuck Schumer, el líder de los demócratas en la cámara alta, se hizo eco del pedido.



Trump, en una serie de tuits el lunes por la mañana, negó las aseveraciones incluidas en el libro. "Yo NUNCA le dije a John Bolton que la asistencia a Ucrania dependía de las investigaciones a los demócratas inclusive los Biden", escribió el mandatario.



"De hecho, Bolton nunca se quejó de ello en el momento, cuando fue públicamente despedido. Si John Bolton está diciendo eso, es solo para vender su libro".



Trump afirmó que las transcripciones revelan que en su llamada con el presidente ucraniano Vlodymyr Zelinskiy, nunca le presionó a que investigue a los demócratas.