EEUU solicita visa a evacuados de Bahamas y los baja de ferry

NASSAU, BAHAMAS.-Los residentes de Bahamas que son evacuados tras el paso del huracán Dorian no solo tienen que luchar con la pérdida de sus bienes y seres queridos, ahora también por ser aceptados en territorio de los Estados Unidos.

En un video a bordo de un ferry publicado en Twitter por el reportero Brian Entin de WSVN, afiliada a la cadena CNN, una persona no identificada anuncia por un altavoz que todos los bahameños que viajen a Estados Unidos sin visa deben bajar de la nave.

El anunció tomó por sorpresa a los evacuados, pues según las leyes migratorias establecidas con anterioridad, ningún residente de las Bahamas necesita visa para ingresar al país.



El ferry se conducía de Freeport con rumbo a Fort Lauderdale, Florida, cuando se hizo el anuncio el domingo.



En el material se observan familias completas que desembarcan. Se estima que unas 130 personas bajaron del ferry luego de escuchar la novedad.



Ante el polémico video, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) indicó mediante un comunicado que “CBP fue notificado de una embarcación que se preparaba para embarcar a un número desconocido de pasajeros en Freeport y solicitó que el operador de la embarcación se coordinara con los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y las Bahamas en Nassau antes de partir de las Bahamas”.



El comunicado también aclara que “todas las personas que lleguen a Estados Unidos desde otro país deben presentarse a un oficial de CBP para su inspección en un puerto de entrada oficial de CBP. Toda persona debe poseer una identidad válida y documentos de viaje”, dijo la agencia.

“CBP tiene una operación de autorización previa en Nassau. CBP se compromete a llevar a cabo nuestras tareas con profesionalismo y eficiencia, facilitando los viajes y el comercio internacional legítimo”.



Según el portal wed de CBP, los residentes de Bahamas no necesitan una visa para ingresar a territorio de los Estados Unidos, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: poseer un pasaporte válido o documentos de viaje, no tener antecedentes penales y llevar un certificado policial emitido en los últimos seis meses.



Hasta el momento no se tiene claro cuáles son los documentos requeridos para los bahameños que viajan en barco, algo que tiene a muchos desesperados e impacientes.

Por su parte, ante la crisis humanitaria que se vive en Bahamas, los senadores por el estado de Florida pidieron al presidente Donald Trump que otorgue un estatus de protección temporal (TPS) a los bahameños.

El TPS es concedido a país que han pasado por catástrofes ambiantales, como en el caso reciente de la isla.

Another announcement just made ordering any Bahamian without a US visa to disembark ferry — not allowed to evacuate. They were told before boarding it was ok with Bahamian passport and clean polce record. Something has now changed. pic.twitter.com/m7CnZxoiMM