Huracán Dorian: Los videos más impactantes de las inundaciones en Bahamas

ISLAS ÁBACO, BAHAMAS.-Las Islas Ábaco, en Bahamas, sufrieron graves daños durante el paso del potente huracán Dorian.

A través de videos difundidos en las redes sociales se observan las calles inundadas y los techos de las viviendas destrozados, debido a la fuerza de los vientos de Dorian (295 kilómetros por hora).

En las islas Ábaco hay caos y destrucción. Según las autoridades en esta zona de Bahamas el huracán Dorian provocó daños catastróficos.

Algunas grabaciones muestran vehículos volcados en carreteras junto a casas cubiertas por la torrenciales lluvias y rótulos azotados por los fuertes vientos.

Además, se ve a familias tratando de alcanzar las partes altas de sus viviendas mientras sube el nivel del agua.

???? RT @mvp242 : A desperate cry for help ???? #HurricaneDorian #Abaco #Bahamas Lord please help us pic.twitter.com/U8PmJiQJWS

BREAKING: LIVE UPDATES: Catastrophic damage near Marsh Harbour on the Abaco Islands in the Bahamas which is currently in the eye of Hurricane Dorian: #Dorian #Abaco pic.twitter.com/Hf0XVSN3UR