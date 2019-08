ICE: Redadas de inmigrantes deja 680 detenidos en Mississippi, EEUU

Hasta el momento las autoridades de ICE no han detallado cuantas personas fueron procesadas, ni sus nacionalidades. Foto: Prensa Latina.

MORTON, ESTADOS UNIDOS.- Autoridades migratorias federales arrestaron este miércoles a 680 personas después de realizar redadas de inmigrantes en siete plantas procesadoras de alimentos de Mississippi.



El director interino de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Matthew Albence, dijo a The Associated Press que el saldo de arrestos podría significar el mayor operativo en sitios laborales en al menos una década, y probablemente el más grande de la historia en un solo estado.

“Llenaron tres autobuses, dos para hombres y uno para mujeres", dijo el periódico local Clarion Ledger.

En el lugar unos 70 familiares, amigos y residentes se despidieron de ellos gritando: "¡Déjenlos ir! ¡Déjenlos ir!".



Las autoridades señalaron que unos 600 agentes inspeccionaron las plantas y rodearon los perímetros para evitar que los trabajadores escaparan. Los agentes se concentraron en varias compañías.

Una de las redadas de inmigrantes fue en la planta de la productora de pollos Koch Foods Inc., que no tiene relación con Charles y David Koch.

El agente habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato porque los detalles de la operación no estaban destinados a la difusión.



Dijo que la investigación penal federal abarcaba tanto a propietarios como a empleados.



La AP vio a decenas de agentes que se aprestaban a procesar a los trabajadores dentro de una instalación militar en Flowood, Mississippi, con siete filas, una por cada localidad.

Regresa temor por acciones de ICE

Una ola de masivas redadas de inmigrantes había sido anunciada por el gobierno de Donald Trump para el mes de julio, sin embargo esta no se realizó con la magnitud que se había advertido.

Las lista de ciudades de ICE donde se realizarían las redadas incluye a Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco.

En 2017 se estimó que 10.5 millones de inmigrantes no autorizados vivían en Estados Unidos, una cifra menor a la del 2007 cuando se registraron 12.2 millones.

Hasta el momento ICE no ha brindado detalles de cuantas personas fueron detenidas para revisar su estatus legal.Foto: Telemundo.



Redadas de inmigrantes pueden afectar a hondureños

El endurecimiento de las medidas migratorias adoptadas por el gobierno de Estados Unidos, y el temor de los hondureños a ser detenidos por ICE, llevó en meses recientes a la cancillería de Honduras a emitir un comunicado alertando a los migrantes catrachos sobre qué hacer en caso de ser requeridos por las autoridades.

En el escrito, la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó a los compatriotas que todo proceso que las autoridades de migración ejerzan sobre ellos debe estar enmarcado en las normas internacionales de derechos humanos.