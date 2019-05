Un congresista republicano plantea por primera vez la destitución de Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El congresista Justin Amash estimó este sábado que Donald Trump ha tenido un comportamiento que puede conducir a su "impeachment", convirtiéndose en el primer parlamentario republicano en plantear la destitución del presidente estadounidense.



Este legislador conservador de Michigan también acusó al fiscal general, Bill Barr, de haber inducido "deliberadamente" al público a tener una idea errónea sobre el contenido de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las presidenciales estadounidenses de 2016.



En una serie de tuits, Amash declaró que "pocos miembros del Congreso han leído el informe de Mueller", que identifica "varios ejemplos de conducta" que podrían ser considerados como "obstrucción de la justicia".



"Indudablemente, cualquier persona que no sea el presidente de Estados Unidos sería inculpado si se tienen esas evidencias como base", dijo.



"Contrario a la descripción hecha por Barr, el informe Mueller revela que el presidente Trump se involucró en acciones específicas y en un patrón de comportamiento que cumple con las condiciones de un impeachment", siguió.



Tras sus comentarios, la congresista demócrata Rashida Tlaib incluso le propuso a Amash ser copromotor de su iniciativa de destitución contra el presidente.

Vea además: Declaración de emergencia de Trump en la frontera llega a la justicia



En su informe de unas 450 páginas, Mueller exoneró a Trump de sospechas de haber coludido con Moscú pero describió una serie de presiones ejercidas por el presidente republicano sobre la investigación.



El mandatario se consideró totalmente exonerado, pero nunca dejó de tildar la investigación de "cacería de brujas".



Algunos demócratas, fuerza mayoritaria en la Cámara de Representantes, estiman que hay elementos en el informe que demuestran obstrucción a la justicia de parte de Trump y piden su destitución.



La presidente demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no obstante, es más prudente y destaca que tal procedimiento podría dividir profundamente al país.

De interés: Corte federal de apelaciones falla contra Trump sobre DACA

Here are my principal conclusions:

1. Attorney General Barr has deliberately misrepresented Mueller’s report.

2. President Trump has engaged in impeachable conduct.

3. Partisanship has eroded our system of checks and balances.

4. Few members of Congress have read the report.